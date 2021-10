Bagne de la Légion Etrangère à Corte : un ancien détenu en grève de la faim pour la reconnaissance des "tortures"

« Les encadrants nous faisaient ramasser la merde de chien avec la bouche. À cause de ça, j’ai perdu toutes mes dents à 35 ans et j’ai développé une tumeur aux mâchoires »

Michel frissonne. « Il commence à faire froid maintenant », explique-t-il en remontant le col de son sweat. Toujours moins que cet hiver de 1973 pendant lequel il était incarcéré, à quelques mètres de là. « La nuit, on dormait en caleçon dans des cellules minuscules, avec une fenêtre grande ouverte. Le garde jetait de l’eau sous la porte. Elle gelait. Nous aussi. On appelait ça les frigidaires », se souvient Michel.Une torture parmi tant d’autres qu’il aurait subie pendant huit mois et 29 jours. « On m’a offert un jour pour bonne conduite », ricane Michel, après avoir vu sa peine rallongée de six mois à cause de deux tentatives d’évasion.Quelques fois, la mémoire se fait hésitante, Michel balbutie, revient sur certaines dates mais le souvenir de cette période est ancré en lui. Il se souvient parfaitement des sévices qu’il aurait subis : « Les encadrants nous faisaient ramasser la merde de chien avec la bouche. À cause de ça, j’ai perdu toutes mes dents à 35 ans et j’ai développé une tumeur aux mâchoires ». La machine s’enclenche, les souvenirs remontent. Michel raconte l’horreur, presque l’air détaché. « On nous faisait creuser la roche, 12h par jour, avec une masse de 16 kilos au bout d’un manche où des boulons sortaient à peine pour nous écorcher les mains. Une autre fois j’ai tenté de m’échapper, j’ai pris un coup de pioche dans la tête. Je me suis réveillé le lendemain matin, à 5h30, à poil dans 1 mètre 20 de neige. Ils m’on fait creuser des tunnels jusqu’à 13h non-stop et quand je n’allais pas assez vite, le chien me mordait le derrière ! », raconte-t-il. Soudain, les barrières du passage à niveau s’abaissent, le train passe. « À l’époque, ils nous faisaient nous allonger sur la voie avant de nous sortir juste avant que le train ne passe », se souvient-il.Supplice du poteau, course sans pause pendant des heures sur « un grand huit », tabassage. Les brimades et les tortures qu’il aurait subies sont affichées sur le capot de sa voiture garée juste devant sa tente.