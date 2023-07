Bac 2023 : En Corse, après la session de rattrapage, le taux de réussite grimpe à 94,3%

"Une page se tourne et une nouvelle va commencer à s’écrire soit par la poursuite dans l’enseignement supérieur, soit par l’insertion professionnelle. Je vous souhaite à toutes et tous de parvenir à vos objectifs académiques, professionnels et personnels."

Les résultats du baccalauréat 2023 viennent clôturer cette année scolaire. L’obtention de ce diplôme reste un temps fort du parcours de nos élèves et de la vie des familles. L'émotion ressentie dans tous les lycées de l'académie de Corse au moment de la parution de ces résultats en témoigne. Je félicite chaleureusement et sincèrement les nouveaux bacheliers.Je remercie vivement les professeurs qui ont accompagné notre jeunesse de Corse pendant toutes leurs études, ainsi que l’ensemble des personnels qu'ils se trouvent en établissement ou au sein des services académiques ou rectoraux. Sans une communauté éducative engagée, rien n’est possible.J’ai une pensée pour les élèves qui malgré des taux de réussite très satisfaisants dans l’académie de Corse n’ont pas obtenu leur baccalauréat. Je les encourage à persévérer. Le succès finira par couronner leurs efforts. En toutes circonstances, l’académie de Corse continuera à accompagner tous les élèves vers la réussite et l’épanouissement individuel et collectif.