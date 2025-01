Ayman Aiki : de Saint-Étienne au SC Bastia pour 6 mois

Philippe Jammes le Vendredi 31 Janvier 2025 à 19:34

À quelques heures de la clôture du mercato (lundi à 23 heures), le Sporting Club de Bastia a officialisé l'arrivée d'un nouveau joueur dont le nom circulait depuis quelques jours déjà : Ayman Aiki. Ce jeune joueur de 19 ans a été formé à l’AS Saint-Étienne. Celui qui avait largement contribué à l'accession des Verts en fin de saison dernière, a été lancé en Ligue 1 cette saison. Il a effectué 5 apparitions à ce niveau.

International tricolore, il compte 23 sélections et 5 buts avec les équipes de France U17, U18, U19 et U20.

Il rejoint le Sporting sous la forme d’un prêt de six mois. Il était présent ce vendredi soir dans les tribunes pour assister au match de sa nouvelle équipe contre Metz