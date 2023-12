Avis de décès Rutali-Soriu-Bastia

Ses enfants, Ange-François (Angeo) SALDUCCI, Jean-Jacques SALDUCCI et son épouse Angèle-Marie née MICALEFF, René-Paul SALDUCCI et sa compagne Florence MARCHESI,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Alexandre SALDUCCI et son fils Alexandre, et sa compagne Sandrine.

Anthony SALDUCCI, sa fille Chloé et sa compagne Maria.

Manon SALDUCCI et son compagnon Sébastien. Ghjuvan Matteu SALDUCCI et sa compagne Géraldine.

Ses frères et sceurs : Feu Dominique GIACOMONI, enfants et petits-enfants, M. et Mme Mathieu BORRAGINI née Louise GIACOMONI, enfants et petits-enfants, M. et Mme Jean-Baptiste GIACOMONI, enfants et petits-enfants, François Antoine GIACOMONI, Mme veuve Louis GIACOMONI, née Marie-Rose FERRARI, enfants et petits-enfants, Madeleine GIACOMONI, enfant et petite-enfant.

Famille de Feu Jean-Baptiste et Julie-Marie GIACOMONI née GARIBALDI, Famille de feu Jean-Baptiste et Madeleine BIAGGI née GRAZIANI.

Mme veuve Lucie MICAELLI née GIACOMONI, sa fille et petits-enfants,

Famille de feu Ange-François et Sacra Maria SALDUCCI née PADOVANI, Famille de feu Romain SALDUCCI, Gérard TRINQUELLE, et feu Jeannette née SALDUCCI, enfants et petits-enfants, Famille de feu Innocent SALDUCCI, M. et Mme Henri LELAY née Eliane SALDUCCI, enfants et petits-enfants,

Famille de feu Antoine et Catherine FERRARI, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Yves MERIA, enfants et petit-enfant.

Le Chanoine Francis GHISONI.

Les familles ACQUATELLA, AGOSTINI, ALBERTINI, ALFONSI, ANTONIOTTI, BASTELICA, BATTESTINI, BAZZICONI, BELGODERE, BENIGNI, BIAGGI, BRAGONI, CASTA, CATALA, CHEROBINI, CESARI, CHABERT, CHOLLET, CORDOLIANI, FERRARI, FRANCESCHETT1, GARIBALDI, GIULIANI, GIUSTI, GIUSTINIANI, GRAZIANI, INNOCENTI, LELAY, MASSIMI, MARCHESI, MARIOTTI, MICAELLI, MICALEFF, MONTI, MORACCHINI, MORI, MURACCIOLI, PADOVANI, MORACCHINI, PASQUALINI, PRUNETA, PUGUESI, SALDUCCI, SUSINI, TASEI, TOMASI, TRINQUELLE, TRUCCHI, VENTURINI.

Parents, alliés et amis ;





Ont l'immense douleur de vous faire part du rappel à Dieu de

Mme Julie-Marie (Mimi) SALDUCCI née GIACOMONI

épouse de feu Alexandre SALDUCCI

survenu le 16 décembre 2023





La famille recevra les condoléances au funérarium de Montesoru où le corps est déposé, ce dimanche, à partir 14 heures.

La levée du corps aura lieu le lundi 18 décembre 2023, à 13 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 14h30 en l'église Saint Philippe de Soriu, suivie de l'inhumation dans le caveau familial.

Selon la volonté de la défunte, ni fleurs ni souvenirs. La famille tient à remercier Vivi son auxiliaire de vie, son médecin Julien FERRARI, ses infirmières Amandine et Coralie.

"Asciuva e nostre lacrime Signore, tù chi dai à vita eterna".

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.