Salon de l'Auto de Bastia : Une édition Incontournable

Depuis ce vendredi 18 et kusqu'au dimanche 20 octobre, la Place Saint Nicolas se transformera en véritable vitrine de l'automobile avec le Salon de l'Auto de Bastia. Cet événement, qui attire chaque année de nombreux passionnés et curieux, mettra en avant plus de 200 véhicules, allant des modèles récents aux voitures d’occasions.



L'entrée est entièrement gratuite, permettant à tous de découvrir les dernières innovations en matière d'automobile. Les visiteurs auront l'occasion d'interagir avec des professionnels du secteur, d'explorer différentes marques et de profiter d'animations tout au long du week-end.



Que vous soyez un amateur de voitures ou simplement en quête d'une sortie familiale, le Salon de l'Auto de Bastia promet d'être un rendez-vous incontournable. Ne manquez pas cette chance de plonger dans l'univers automobile dans un cadre chaleureux et convivial !



Infos pratiques

Dates Du 18 au 20 octobre

Lieu :Place Saint Nicolas, Bastia

Entrée : Gratuite