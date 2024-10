Ajaccio : une conductrice de bus agressée par un passager ivre

L'incident s'est produit lorsque l'individu, visiblement sous l'influence de l'alcool, a tenté de monter dans le bus. La conductrice, constatant son état, lui a demandé de descendre. Face à son refus, le compagnon de la conductrice, présent dans le bus, a intervenu pour demander à l'individu de quitter les lieux.



L’homme, qui portait une bouteille d'alcool dans son sac, a laissé tomber celle-ci au sol, provoquant sa rupture. Profitant de la situation, il a ramassé un morceau de verre et a asséné un coup au visage du mari de la conductrice, entraînant une plaie de près de 9 cm.



Après avoir quitté le bus, l'individu, sans domicile fixe a été rapidement reconnu et interpellé par la police municipale. "Placé en garde à vue, il a été soumis à une mesure de sursis aux droits en raison de son alcoolémie." indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.

L'enquête menée par la Direction interrégionale de la police nationale (DIPN) d’Ajaccio a permis de procéder aux premières auditions des victimes et des témoins. "Le mis en cause, défavorablement connu des services de la justice, a été déféré et incarcéré en détention provisoire." précise le procureur.



Il sera jugé en comparution immédiate ce mardi devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio.