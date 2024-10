« Don Ch’è Rottu » sur scène à Corte et Porto Vecchio

Après Bastia, Sarra du Farru et Olmi Cappella, le « Don Ch’è Rottu » de Jean-Pierre Lafranchi sera sur scène ce 22 octobre à 20h30 au Spaziu Natale Luciani à Corte et le 25 à Porto Vecchio à 18h30 à l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra.





Dans le livre de Cervantès, le plus lu juste après la Bible, Don Quichotte apparaît trois fois : une fois seul, deux fois en compagnie de Sancho Panza. L’adaptation théâtrale « Don ch’è Rottu » de la troupe Unità Teatrale se décline donc en trois épisodes étalés sur trois années, avec une représentation finale dans son intégralité à Bastia. La première représentation a eu lieu le 31 mai à L’Alb’Oru. L’œuvre de Cervantès est adaptée ici par Jean-Pierre Lanfranchi, directeur artistique d’Unità Teatrale. Elle s’inspire des chapitres où Don Quichotte intervient directement, et des traductions de Louis Viardot et Aline Schulman.

Dans cette version en langue corse, le metteur en scène et comédien expérimente le théâtre d’objets et de marionnettes et y mêle Arts plastiques, musique, jeu d’acteur, marionnettes…







​Au casting

Jean-Pierre Lanfranchi, Daniel Delorme, Aurelia Ferrali, Aurélien Gabrielli, Pierre le Bloa, Elisabeth Dominici, Michel Scotto, Michel Scotto di Carlo, Jordan Large, Hassan El Moutaakif, marionettiste Marzia Gambardella.

Dans les coulisses

Mise en scène J-P Lanfranchi

Assistante mise en scène Marzia Gambardella

Création costumes « Costumeria Capricci » di Panza Gabriella à Livourne

Scénographie et régie Alice Delorenzi (Italie)

Création marionnettes Laria (Italie), Paul Sciacca, Alice Delorenzi - Création musicale Luc Lautrey

Traduction Sonia Moretti

Création sonore Franck Rossi

Création lumière Joël Adam

Le spectacle a reçu le soutien de : Collectivité de Corse, Bastia Cultura - Ville de Bastia…

Les dates

Corte : 20h30 au Spaziu Natale Luciani

Porto-vecchio : 18h30 à l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra.