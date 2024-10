Ajaccio accueillera une sortie à vélo nocturne le mercredi 23 octobre 2024, de 18h30 à 20h00, organisée par l’association Velocità dans le cadre de la campagne nationale “Cyclistes, brillez !”. Cet événement vise à sensibiliser les usagers du vélo à l'importance d'un bon éclairage, tout en rendant hommage à Paul, 27 ans, tragiquement tué par un automobiliste à Paris.



L'association souhaite rassembler les cyclistes pour promouvoir la sécurité sur les routes. « En tant que cyclistes, nous avons tous été témoins de la violence motorisée : coups de klaxon, insultes, intimidation », déclare un membre de Velocità. Ce constat alarmant souligne la nécessité d'une prise de conscience collective et d'actions concrètes pour protéger la vie des cyclistes et piétons, qui choisissent des modes de transport durables.



L'événement est ouvert à tous, avec un rendez-vous fixé à 18h30 à l’atelier Velocità, situé sur le terre-plein de la gare. Le parcours, principalement plat, est accessible aux familles, et les participants sont encouragés à se munir de lampes, de gilets réfléchissants et d’autres objets lumineux. Les personnes sans vélo peuvent contacter l’association pour explorer des solutions.



Les participants sont invités à apporter leur bonne humeur pour célébrer le plaisir de faire du vélo, en mémoire de Paul. En cas de météo défavorable, l'événement sera reporté à la semaine suivante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'événement Facebook ou contactez l'association.