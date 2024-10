Ange-Pierre Vivoni, Président de l’Association des Maires de la Haute-Corse, a annoncé avec tristesse le décès de Claude Imperiali, ancien maire d’Aregno et professeur Honoraire à l’Université d'Aix-Marseille. Entouré des membres du bureau et de ses collègues maires, Vivoni a salué la mémoire d’un homme qui a marqué la commune par son engagement et sa vision.



Durant ses 31 années de mandat, de 1983 à 2014, Claude Imperiali a su insuffler à Aregno un développement harmonieux, alliant rigueur et audace. Son action a été déterminante pour le bien-être des habitants, notamment grâce à l’organisation de la Foire de l’Amandier (Fiera di l’Amandulu), un événement qui a redynamisé l'économie locale en valorisant le riche patrimoine agricole de la région.

"Cher Claude, ta présence nous a apporté un immense bonheur tout au long de ces trois décennies", a déclaré Ange-Pierre Vivoni Vivoni. "Nul n’oubliera le souvenir de ton amitié indéfectible et de ton attachement aux valeurs de la Corse : respect, entraide et générosité."