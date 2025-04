Avis de décès - Cardo

Cardo



M. Philippe CARDI son époux ;

Ses enfants :

Mme Odile CARDI et son compagnon Philippe CACCIAGUERRA ;

Mme Patricia MATTEI et son époux Augustin;

M. Franck CARDI ;

Ses petits-enfants adorés :

Florent, Audrey, Clarisse, Romain et Elisa ;

Ses frères et sœurs :

M. Noel SAGEOT et son épouse Marie-Thé, leurs enfants et petits-enfants ;

M. Alain SAGEOT et son épouse Paula, leurs enfants et petite-fille ;

Mme Veuve Marie Josée PASQUALINI née SAGEOT, ses enfants et petit-fils ;

M. Louis SAGEOT et son épouse Jackie, leurs enfants et petits-enfants ;

Mme Annie GUIDICELLI née SAGEOT et son époux Pierre, leur fille et petit-fils ;

M. Norbert SAGEOT, ses enfants et petits-enfants ;

Mme Evelyne ACQUATELLA sa belle sœur et son époux Ange, leurs enfants et petits-enfants ;

Mme Marie-Pierre D’ULIVO sa filleule ;

Les familles GRAZIANI, LUCCHESI, MAMBERTI ;

Cousins et cousines ;

Parent et alliés ;

Ont la douleur de faire part du décès de



Mme Françoise CARDI

Née SAGEOT

Survenu le 28 avril 2025.



La famille recevra les condoléances ce mercredi 30 avril 2025 en l’église Saint-Etienne de Cardo où le corps repose à partir de 9 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce même jour en cette même église à 14h30. L’inhumation suivra au cimetière de Cardo.

La famille tient à remercier ses infirmières Géraldine, Adèle, Laurence, Laurène, Vaiana, ses kinés, ses médecins Monique MAYMARD et Eric COUJARD, ses auxiliaires de vie et le personnel hospitalier.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

---

