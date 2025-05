Avis de décès - Bastia

Son Fils Marc VIOLLAT-ORSONI et son épouse Fabienne ;

Sa fille Hélène VIOLLAT ;

Ses petits-enfants :

Hélène BRANCALEONI et son compagnon Pascal Piazza ;

Karim BRANCALEONI ;

Benoît VIOLLAT et son épouse Charlotte ;

Martin VIOLLAT et son amie Laura MARIOTTI ;

Clément VIOLLAT et son amie Sofia ;

Théophane VIOLLAT ;

Ses arrière petits-enfants :

Florian NATALI et jean Baptiste VIOLLAT ;

Ses frères et sœur :

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Antoine GRAVINI, en particulier Olivia et Audrey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feue Jérôme VIOLLAT ;

Les enfants et petits-enfants de feue Marie Thé et Pierre LUCCIONI née VIOLLAT ;

Les enfants et petits-enfants de feu Roger et Louisette VIOLLAT ;

Les enfants et petit-enfant de Marcel et Margarette VIOLLAT ;

Ses belles-sœurs :

Les enfants, petits-enfants et arrière petit-enfant de feue Marie FRANCHI,

Feue Marie AILLERET née ORSONI et son fils Michel, petits-enfants et arrière petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feue Marcelle BLANC née ORSONI ;

les familles VIOLLAT, ORSONI,BLANC AILLERET,PIAZZA,MAINETTI GRAVINI,,LUCCIONI,

FONTANA, FERRANDI,FIORE,AEROLA,BRANCALEONI, PIETRI ,NATALI, CHIARAMONTI, COZZANI ;

C'est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de



M. François VIOLLAT



Qui nous a quittés pour rejoindre son épouse adorée.



La famille recevra les condoléances en l’église Saint-Charles de Bastia où le corps sera déposé

à partir du jeudi 8 mai à 11 heures. Les obsèques seront célébrées vendredi

9 mai à 16 heures en cette même église. L’inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro.

La famille adresse ses sincères remerciements au Docteur Alexandre MATTEI, ses infirmières

Cathy, Marie, Elisa, Danielle, Chloé, Anne, à son kinésithérapeute ANGELINI ainsi qu'à

Margarita, Marie Thé et Elodie.

Cet avis tiens lieu de faire part et de remerciements

---

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.