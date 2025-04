Avis de décès - Bastia

Bastia

Sa compagne Andrée MARIOTTI et sa fille ;

Ses filles Sandrine, Audrey, Lauriane leurs enfants et compagnons ;

Son frère Philippe, sa femme et ses enfants ;

Son frère Paul, sa défunte femme et ses enfants et petit-enfant ;

Ont le regret de vous annoncer le décès de



M. Félix OLMETA

Survenu le 22 avril 2025



La famille recevra les condoléances à partir d’aujourd’hui jeudi 24 avril 2025 en la chapelle de

Notre-Dame des Victoires où le corps est déposé. La cérémonie religieuse sera célébrée

samedi 26 avril à 10 heures, l’inhumation suivra au cimetière de Bastia Ondina.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciement.

---

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.