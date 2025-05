Avis de décès - Bastia - Barbaggio - Querticello

Bastia - Barbaggio - Querticello



Mme Marie-Louise POMPEI BERNARDI son épouse

Mme Christine FENOUIL, son compagnon Jean-Marc, enfants, petits-enfants ;

Famille Fabrice et Murielle FENOUIL, enfants et petite-fille ;

M. Hervé FENOUIL ;

Mme Rose POMPEI-LEFEBVRE, sa fille et petits-enfants ;

Mme Marie-Claude POMPEI-JEANNIN son époux Christian, leur fils, petits-enfants ;

Mme Marie-Thérèse POMPEI-PIERACCINI son époux Jacques, leurs enfants ;

M. Max POMPEI et son épouse Marie-Dominique, leurs fils, Christophe et petits-enfants ;

M. Max POMPEI, Marylène, enfants et petit-fils ;

Les familles de feu Don Pierre POMPEI, de feu Lucie POMPEI, de feu Thérèse POMPEI, de

feu Pauline AGOSTINI ;

M. Jacques DEVICHI, sa fille Marie-Françoise ;

Mme Jéromine TERRIGHI, ses filles Dominique, Charlotte ;

Les cousins de Vignale ;

La cousine Paulette d’Afa ;

Famille de feu Yvonne, Charles CARBONI d'Ajaccio ;

Mmes Christelle GIANSILY et Virginie DAOUDI ;

Famille de feu Marie-France GIANSILY et de feu Jacqueline DAOUDI

Famille de feu Jéromine et Michel MORETTI ;

Mmes Marie-Thérèse DEBENI et Antoinette LACROIX ;

Les amis de Quercitello ;

L'amie de ses derniers jours Augusta ;

Ses amis : Etienne, Charlotte, Annie et son équipe, Hélène, Sylvie, Line, Paul, Denise, Joss,

Marylène, Babette, Marie-Claire, Louis, Brigitte, Antoine, Christianne, Pierre, Jean-Christophe,

Sandrine, Jeannine, Gérard, Mahmoud, Kalthoum ;

Parents, alliés et amis

Ont l'immense douleur de faire part du décès de



M. Bruno John BERNARDI



Décédé à son domicile muni des saints sacrements de l'Eglise.

“Il a remis sa vie dans les mains du Seigneur”



La famille recevra les condoléances en la chapelle Sainte-Bernadette de Notre-Dame de Lourdes de Bastia demain mardi 6 mai à partir de 16h30. La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Notre-Dame de Lourdes mercredi 7 mai à 11heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Barbaggio.

La famille remercie particulièrement pour leurs dévouements le personnel soignant,

Les médecins, Docteur FERRARI, Docteur VOLPE, Docteur POGGIONO, Dr GARDEVO,

Docteur IBRAHIM, Docteur ANTOGNETTI, le personnel du centre de rééducation de l'hôpital

de Bastia, l’équipe HAD, ses infirmiers, Franck, Mathieu et son infirmière Noria ,les ambulances MATELLI.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.