Avez-vous vu le crabe bleu autour des côtes corses ?

Le crabe bleu d’Amérique (Callinectes sapidus), est une espèce exotique envahissante qui traverse la Méditerranée du delta de l’Èbre à Gibraltar. Les scientifiques du CIMAR (Centre de recherche marine) de l’Université d’Alicante étudient comment contrôler son expansion, mais « sa propagation est plus rapide que l’activité scientifique » comme ils le disent eux-mêmes.Il est omnivore et prédateur (coquillages, escargots de mer, crustacés, poissons de petites tailles, vers).Pouvant peser jusqu’à 500 g, il est comestible et reconnu pour ses qualités gustatives ! L’impact de cette espèce sur le milieu marin – dû à son mode de nutrition omnivore et à une reproduction particulièrement efficace – peut être important. Par exemple, ce crabe présente un caractère particulièrement invasif dans le delta de l’Ebre en Espagne.Originaire de l’Atlantique Ouest depuis la Nouvelle-Écosse, le Maine et le nord du Massachusetts jusqu’en Argentine, y compris les Bermudes et les Antilles, a été détecté pour la première fois en Corse en 2014 bien qu’il était déjà en Italie, Turquie ou GrèceAujourd’hui, le delta de l’Èbre est infesté et l’espèce, qui vit dans les estuaires et les lagunes, avance vers de nouvelles côtes.Au-delà de sa présence dans les étangs, s'est-il développé également autour de nos côtes ?En cas d'observation ne manquez pas de vous manifester auprès du réseau Alien Corsica