Avec le Rotary "Le Prince oublié" en sortie spéciale le 7 février à l'Ile-Rousse

En avant-première de la sortie nationale programmée le 12 février, les cinéphiles de Balagne auront la chance d'assister en sortie spéciale pour le Rotary Club Calvi-Balagne, à la projection du film "Le Prince oublié" de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy , Bérénice Bejo et François Damiens.

Synopsis du film:

"Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires".



Espoir en tête



Depuis 2005, l’année du centenaire du Rotary International, avec l’action Espoir en tête, les Rotariens de France sont mobilisés pour la recherche fondamentale sur le cerveau

" Chaque année, toute la France, dans plus de 450 salles de cinéma, à l’appel des Rotariens de France, environ cent mille spectateurs se rassemblent pour un moment de convivialité et assistent ensemble à la projection d’un grand film au profit de la recherche fondamentale sur le cerveau.

A la suite d’un appel d’offres exceptionnel lancé chaque saison par la FRC (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau), partenaire d’Espoir en tête, le Conseil scientifique de la FRC étudie et classe par ordre de préférence scientifique les dossiers de projets de recherche reçus par la FRC, les Rotariens français étant représentés lors du choix des dossiers. Espoir en tête finance ces projets à hauteur des sommes collectées, qui sont ainsi intégralement reversées à la recherche fondamentale sur le cerveau.

Spécificité des appels d’offres d’Espoir En Tête, ils portent exclusivement sur des matériels et équipements de recherche de haute technologie.

14 films – Recette de 13 000 000 € – 73 projets"



Infos +

Vente des places au cinéma Fogata Ile-Rousse ou auprès des responsables de l'opération au 06.08.17.48.89 ou 06.71.32.58.61