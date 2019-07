Avec 1 025 435 de passagers, le trafic du mois de juin atteint un nouveau record en Corse

En Corse, le nombre de passagers a augmenté de 6,4% pour atteindre 1 025 435 passagers en juin.



La saison estivale a bien débuté avec une forte croissance par rapport à 2018.



Plus d’un million de passagers ont été transportés en Juin 2019 sur les lignes aériennes et maritimes (régulières et charter à l’arrivée et au départ), ce qui établi un nouveau record mensuel de trafic.







Les résultats globaux du printemps 2019 sont un peu plus mitigés : sur le cumul de 2 premiers mois de la saison ( Mai + Juin ), les trafics globaux reculent de - 3,7% l’aérien stagnant à + 0,7 % tandis que le maritime cède - 8,7 %.







Pour ce qui concerne le maritime on enregistre une progression des trafics mensuels avec 23 790 passagers supplémentaires grâce à une forte hausse des trafics italiens + 13 % ( 94 % de la croissance mensuelle ) tandis que les français stagnent en partie du fait d’un conflit social à LA MERIDIONALE du 21 au 27 Juin. Les ports de Propriano et Porto Vecchio ont été tout particulièrement impactés.







On enregistre une progression des trafics aussi dans l’aérien avec une croissance du 7 % ( + 9 % sur la France, + 2 % sur l’étranger ) et 37 586 passagers supplémentaires.



Les compagnies Low Cost assurent 68 % de cette croissance mensuelle.



Les trafics passagers progressent sur l’ensemble des aéroports corses avec + 9 % à Bastia, + 3 % à Ajaccio, + 12 % à Figari et + 7 % à Calvi.