Avant de quitter Ajaccio, le Pape François s’est entretenu avec Emmanuel Macron

À l’heure où le Falcon présidentiel se posait sur le tarmac de l’aéroport Napoléon Bonaparte en fin de journée, le Pape François partageait encore un moment hors du temps avec les milliers de pèlerins massés devant lui à l’occasion de la messe au Casone. Et s’émerveillait une dernière fois de la ferveur qui anime l’île, au son d’un vibrant Diu vi salvi Regina qui semblait ce dimanche soir entonné par toute la Corse.



Ainsi si l’agenda initial prévoyait une arrivée du Président de la République à Ajaccio quasi simultanée avec le retour du Pape François vers l’aéroport, Emmanuel Macron a dû patienter près de 30 minutes aux côtés du maire d’Ajaccio, du président de l’Exécutif de Corse et des parlementaires insulaires avant d’être rejoint par le Saint Père. S’il n’a pas assisté à la Sainte Messe comme il l’avait fait l’année passée au Vélodrome à Marseille, le Président de la République a en effet tout de même tenu à faire un déplacement express pour « accueillir » officiellement le souverain pontife sur le sol corse, à l’heure où ce dernier était presque prêt à le quitter après une longue journée.



Après une chaleureuse accolade à l’arrivée du Pape François à bord la Fiat 500 qui l’a accompagné une partie de la journée, les deux hommes se sont retirés dans un salon privé de l’aéroport pour 45 minutes d’entretien hors caméras. Selon un communiqué de presse de l’Élysée, cet entretien « fait suite à l’échange entre le chef de l’État et Sa Sainteté le Pape François en marge du G7 de Borgo Egnazia en Italie, le 14 juin dernier ». « Les deux chefs d’État ont tout d’abord exprimé leur plein soutien aux victimes du cyclone survenu à Mayotte. En présence de Sa Sainteté, le Président a exprimé sa solidarité avec nos milliers de compatriotes dans la souffrance. Il a présenté les condoléances de toute la nation pour les disparus et a réaffirmé que tout est mis en œuvre pour porter secours aux sinistrés », détaille le cabinet d’Emmanuel Macron en ajoutant que « le Président de la République a également remercié Sa Sainteté pour le message qu’il a envoyé à l’occasion de la réouverture de Notre Dame de Paris ».



Les deux hommes ont en outre évoqué de nombreuses questions internationales, à l’instar de « la guerre d’agression russe en Ukraine, la situation au Proche Orient, les enjeux sécuritaires au Sahel ainsi que la situation en Haïti, au Soudan et dans la région des Grands Lacs ». Emmanuel Macron en a d’ailleurs profité pour saluer « les appels de Sa Sainteté à la paix, à la non-violence et au respect des droits humains sur tous les théâtres de crise », et « la mobilisation du Vatican concernant les échanges de prisonniers et le sort des enfants ukrainiens en Russie ». Sur les conflits qui agitent le Proche-Orient, les deux chefs d’État ont notamment « exprimé leur profonde inquiétude quant à la situation délétère dans la bande de Gaza », appelant « à la mise en place d’un cessez-le-feu immédiat et durable ainsi qu’à l’acheminement massif de l’aide humanitaire dont les populations gazaouies ont tant besoin ».



Emmanuel Macron et le Pape François ont également abordé « les sujets sur lesquels le Vatican et la France sont particulièrement mobilisés à l’instar de la lutte contre le changement climatique ainsi que la gouvernance et la régulation de l’intelligence artificielle ».



Enfin, le Président de la République a souhaité profiter de cette nouvelle visite du Pape François sur le sol français pour lui offrir deux présents. À commencer par une édition ancienne de Charles Peguy « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres », poème manuscrit qui raconte le pèlerinage que l’auteur a effectué à pied entre Paris et Chartres. « Ode à la nature et à la simplicité du monde rural, il est aussi une ode à la force de la religiosité populaire incarnée dans ce pèlerinage, ce qui fait écho à l'objet du déplacement du pape en Corse, un territoire où la piété populaire est particulièrement vivante et où les processions et les confréries rassemblent des individus de tous horizons, transcendant les différences », explique l’Élysée.



Emmanuel Macron a également remis au souverain pontife le livre officiel de la restauration de Notre-Dame de Paris, une semaine après sa réouverture. Un cadeau qui n’est sans doute pas innocent, alors que le Président de la République n’avait pas caché sa déception voire son agacement de voir le Saint Père préférer une messe à Ajaccio plutôt qu’à Notre-Dame.