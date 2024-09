Avant Macron-Barnier, trois cohabitations en France depuis 1986

"Pas de cogestion" : c'est la consigne du président François Mitterrand à ses collaborateurs quand l'échec de la gauche aux législatives le force à une cohabitation de deux ans. Il faut laisser le gouvernement de Jacques Chirac "déterminer et conduire la politique de la nation", conformément à l'article 20 de la Constitution.

​Matignon met vite en œuvre son programme, fait voter au pas de charge privatisations, réforme électorale, réforme de l'audiovisuel... Le 14 juillet 1986, c'est la première crise ouverte, M. Mitterrand annonce qu'il ne signera pas les ordonnances proposées par le gouvernement pour la privatisation d'entreprises publiques. M. Chirac menace de démissionner, puis cède : les projets d'ordonnances se transformeront en projet de loi.

​Telle la statue du commandeur, M. Mitterrand intervient publiquement sur les sujets de son choix et prive ainsi le gouvernement d'un soutien utile dans les moments délicats.



Fin 1986, le gouvernement doit retirer son projet de réforme universitaire après la mort de l'étudiant Malik Oussekine, frappé par des policiers. Mitterrand ne se prive pas de se déclarer "en phase" avec les contestataires.

À l'approche du scrutin présidentiel, la cohabitation se tend encore avec la crise des otages du Liban et l'assaut sanglant de la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie.

L'animosité accumulée par Mitterrand et Chirac explose sous les yeux des Français au cours de leur duel télévisé d'avant second tour. En mai 1988, M. Mitterrand n'a plus qu'à recueillir les fruits de sa stratégie, il est réélu haut la main.