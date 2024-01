Autonomie de la Corse : "Nous tiendrons les engagements" pris par Emmanuel Macron, assure Gabriel Attal

Le gouvernement de Gabriel Attal s'engage résolument à conclure le processus de Beauvau en vue d'instaurer "une autonomie pour la Corse au sein de la République". Interrogé ce mercredi 24 janvier par Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse, sur la poursuite des travaux en cours, le Premier ministre a exprimé de manière catégorique les intentions de son gouvernement : "Le 28 septembre dernier le Président de la Republique a pris des engagements clairs, des engagement qui sont en cohérence avec la nouvelle approche qu'il avait exprimé notamment à l'occasion de la nouvelle campagne présidentielle. Au nom de mon gouvernement, je vous le dis et de manière très claire ces engagements nous les tiendront. Nous allons poursuivre les travaux visant à faire apparaitre dans la constitution la mention de la Corse, d'affirmer au sein d'un article propre la reconnaissance d'une communauté insulaire historique , linguistique et culturelle." a-t-il indiqué. Le gouvernement prévoit également d'accorder de nouvelles responsabilités à la Collectivité de Corse, en prenant en compte les défis spécifiques de l'île : "Il y a ensuite les responsabilités nouvelles qui seront données à la Collectivité de Corse. en tirant les leçons des insuffisances du statut actuel. Concrètement il s'agit de pouvoir adapter les règles et même les lois. Là encore le Président a marqué une ambition nouvelle et forte : nous pouvons si les élus de Corse le decident bâtir une forme d'autonomie à la Corse c'est à dire une autonomie pour l'ile et dans la Republique."













"Nous devons avancer ensemble"

Gabriel Attal a insisté sur la nécessité d'un dialogue continu avec les représentants de la Corse et a encouragé le gouvernement à travailler en collaboration avec les acteurs locaux pour atteindre un accord consolidé dans les six prochains mois. "Le dialogue a commencé , je lis et je prends connaissances des prises de positions des uns et des autres par voie de presse ou dans le dialogue avec mes ministres et je vous assure ce dialogue va se poursuivre." a dit le Premier ministre.



Outre les aspects institutionnels, le Premier ministre a souligné la diversité des défis à relever ensemble, allant de l'amélioration de l'enseignement du corse à la résolution des problèmes immobiliers sur l'île : "Enfin nous devons avancer ensemble autour d'autres défis : mieux enseigner le Corse, créer un service publique de l'enseignement qui favorise le bilinguisme, et en tant que ministre de l'Education Nationale dans mes fonction précédentes j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question nous avons un recteur très dynamique sur cette question. Répondre aux défis immobiliers sur l'ile c'est une autre priorité, créée une métropole pour Ajaccio, renforcer la chambre de territoires, revoir le mode de scrutin pour les élections territoriale. Toutes ces postes sont discutés par l'ensemble de formations politiques insulaires dans une logique de consensus."





Construire un avenir pour la Corse

Se questionnant sur les prochaines étapes, Gabriel Attal, a rappelé que le Président de la République a appelé les responsables politiques corses à renforcer un accord dans les six mois . Dans cette optique, le ministre de l'Intérieur se rendra dans l''ile début février pour faire un point d'étape, recueillir les contributions de l'ensemble des acteurs.

"ur ces bases le Gouvernement poursuivra ces travaux en vue de proposer au Parlement les textes constitutionnels et organiques nécessaires. Comme Le Président de la République l'a rappelé, il faut mettre un nouveau modele qui soit pleinement corse de la Corse dans la Republique, celui d'une autonomie qui permette de construire un avenir ensemble une autonomie avec l'engagement de l'Etat." a-t-il conclu.