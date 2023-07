Autonomie de Corse : Les propositions de l’opposition, entre fossé politique et convergence nationaliste

Les pieds sur terre

Autre réserve de Jean-Martin Mondoloni : le principe de réalité et la vérité. « La réalité est celle de ceux qui gouvernent et qui auront à statuer. On fait semblant d’ignorer que la majorité à l’Assemblée nationale est très relative, que le Sénat est ce qu’il est. Savez-vous le ressenti des sénateurs à nos demandes ? Les chances qu’ont d’aboutir cette proposition ? On feint d’ignorer le risque de contagion. On peut, comme vous le faites, regarder la lune, nous, on garde les pieds sur terre ». Le président du groupe va plus loin et lance : « On ne vient pas de la même histoire, mon groupe a une autre histoire, elle s’inscrit dans d’autres idéaux, et vous voulez faire comme si nous étions dépositaires de la même volonté du peuple. Sur quelle base provoquez-vous en 24 heures un consensus artificiel ? Allez-vous nous demander de devenir nationaliste ? Ce serait faire injure à la démocratie ». Pour lui, il y a ce qui sépare et ce qui rapproche : l’idée qu’il y a un peuple corse, la défense de la langue, l’accès à la terre, au foncier, mais ajoute-t-il « De ces trois attributs, vous faites nation ! Eh non, on n’est pas d’accord pour légiférer sur l’éducation ». La proposition de la droite s’organise autour du pouvoir d’adaptation qui existe déjà, mais qui ne fonctionne pas « parce qu’il se heurte de plein fouet à l’article 21 de la Constitution qui dit que ce sont le Parlement et le gouvernement qui font la loi. Partant de là, on considère qu’il faut faire évoluer la Constitution pour dépasser cette difficulté mécanique et lever tous les obstacles pour que ce pouvoir fonctionne ». En résumé, la droite veut renforcer le statut métropolitain de la Corse dans la Constitution, conserver le bloc législatif existant et adapter les lois à sa singularité. Pas de titre dans la Constitution, mais un article qui inscrit cette singularité, dont « nous n’aurons plus à chaque fois à démontrer les contraintes permanentes ». Et de conclure : « On vous tend la main pour que vous vous rapprochiez de notre texte, sans illusion. Ce serait faire injure à la démocratie. On vous demande de laisser vivre notre texte jusqu’à la fin. On souhaite qu’il ne soit pas amendé et qu’il soit mis au vote à la fin du débat. Vous voulez adopter la loi, nous voulons l’adapter, il n’y a qu’une voyelle entre nous et nous vous demandons qu’elle fasse vivre la diversité ».