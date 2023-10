Autonomie : L’Assemblée de Corse ne veut pas « laisser passer le train de l’Histoire »

Derrière lui, le co-président d’Un Soffiu Novu, Jean-Martin Mondoloni, marque sa satisfaction vis-à-vis des mots d’Emmanuel Macron. « Il y avait une attente et avec un sens funambule de l’équilibrisme le Président de la République a su à la fois donner de la respiration à ceux qui en avaient besoin et rassurer ceux qui étaient craintifs », analyse-t-il. Il assure que pour parvenir « au rassemblement le plus large possible de toutes les forces vives de la Corse » souhaité par Emmanuel Macron pour dessiner la suite, son groupe « apportera sa part de responsabilité à cet effort » pour trouver un point d’équilibre. « Le motif de l’incompréhension du mois de juillet c’est qu’on ne fait pas le même exercice. Vous êtes dans le champ de l’imaginaire : vous avez fait l’exercice de dire ce que vous vouliez. Nous nous mettons en bout de course. Nous sommes dans la posture du coureur qui regarde la ligne d’arrivée et qui voit des haies des obstacles d’inégales difficultés à franchir. Au mois de juillet vous avez fait comme si tout cela n’existait pas, mais cela va nous rattraper », pose-t-il en appelant au « principe de réalité » ainsi qu’à « se délester de la charge symbolique de certaines formules », comme le mot coofficialité qui ne passera pas « dans certains cercles ».



Pour Romain Colonna, de Fà Populu Inseme, la question importante après le discours d’Emmanuel Macron est toutefois avant tout de savoir si celui-ci « marque une étape ». « Nous pensons pour notre part que plus que jamais les conditions sont réunies pour continuer un dialogue fécond, frappé par la mutualité, par le respect et par l’envie de réussir pour la Corse », affirme-t-il. « Cela nous engage à nous adresser à tous les Corses. Nous allons aller les voir et leur expliquer ce qu’est l’autonomie et ce qu’elle n’est pas », annonce-t-il en reprenant : « Et nous allons aussi dire aux Corses, dans le respect absolu de l’ensemble des membres de cet hémicycle, que le deal ne peut pas être une négociation 50/50 entre deux délibérations. Il y a tout un tas de choses essentielles pour nous auxquelles nous ne pouvons pas renoncer ».



De son côté, Pierre Ghionga considère que « plus grande sera l’autonomie donnée à la Corse, plus fort sera le lien entre la France et la Corse ». Désormais non-inscrit, il avait été le seul élu de droite à voter pour la délibération du 5 juillet. « L’unanimité n’existe que dans les dictatures, dans les pays démocratiques c’est la majorité. Alors faisons voter les Corses et nous verrons bien », lance-t-il. Des mots qui trouvent écho du côté de Core in Fronte. « Nous nous sommes dans une situation un peu paradoxale : nous avons 73% des voix sur une délibération qui sont adossées aux 70% des suffrages qui se sont portés sur les votes nationalistes. Apparemment cela ne suffit pas : on nous demande l’unanimité », regrette Paul Quastana dans ce droit fil, raillant dans le même temps que le « Gouvernement français gouverne avec une majorité relative, à coups de 49-3 ». « Pendant plus d’un an on nous demandé ce que nous voulions. On a pris le temps de travailler pour dire ce que nous voulions et on pensait naïvement que c’était terminé. Et non il faut encore 6 mois pendant lesquels il faut que l’on se mette d’accord et que l’on arrive à l’unanimité. Ce n’est pas possible ! », tonne-t-il.