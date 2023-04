Automobile : une 53e édition de la Ronde de la Giraglia très ouverte

Organisée par l’ASA Bastiaise , cette 53édition présente un parcours total de 419,56 kilomètres, divisé en 3 étapes et 5 sections. 9 épreuves spéciales d’une longueur totale de 133,75 kilomètres sont au programme.Une centaine d’équipages prendront le départ dans les diverses catégories : Moderne, VMRS (Véhicule Moderne de Régularité Sportive), VHC (Véhicule Historique de Compétition) et VHRS (Véhicule Historique de Régularité Sportive).« Pour cette édition 2023 le parcours a été revisité, légèrement raccourci en km », explique Lucien Marsicano vice-président de l'Association Sportive Automobile Bastiaise. « Ces petits changements sont dus au coût de la vie. Réduire les kilomètres, ça réduit les frais. Avec 15 km en moins sur cette édition, on économise sur les équipements d’inter dans les spéciales, les frais sont réduits ».Après les traditionnelles vérifications techniques et administratives vendredi à partir de 9h30, place du marché, une 1spéciale se disputera à 20h30. Une épreuve chronométrée très courte, 4km15 sur les hauteurs de Bastia, entre Cardo et Ville-di-Pietrabugno. Les rescapés de cette « mise en bouche » se regrouperont ensuite au parc fermé place Saint-Nicolas. Samedi et dimanche se disputeront alors les 2 autres étapes.Avec près de 100 équipages au départ, on renoue presque avec les belles années du rallye. « On a été bien touché par la crise sanitaire, mais aujourd’hui, malgré le coût de la vie, la compétition connaît un regain d’intérêt », se réjouit Lucien Marsicano.Parmi cette centaine d’équipages, une bonne vingtaine viendra du continent. « Certains de ces pilotes et co-pilotes continentaux viennent certes pour marquer des points au Championnat de France 2division, d’autres par passion et la plupart prolonge leur séjour pour jouer les touristes ».Favorites de cette 53édition ? Les R5 aux moteurs rugissants.Jean-Marc Manzagol, vainqueur en 2022, toujours sur Polo, aura fort à faire avec des pilotes aux dents longues comme Léo Rossel (Citroën C3), Jean-François Succi (Polo, vainqueur en 2015), Hugo Micheli (Polo, vainqueur en 2021), Paul-André Mariani (Polo), Guillaume Santini (Skoda), Mathieu Franceschi (Skoda), Dominique Bianco (Skoda) … Outre les pilotes corses, il faudra aussi compter sur les Vauthier (Polo), Lemaitre (Skoda) et autres Reydellet (Polo) venus tout exprès du continent.Une épreuve qui s’annonce donc très ouverte, avec son lot de surprises et de rebondissements.