Auto-entrepreneur en Corse : quelles sont les aides possibles ?

Caractérisée par un dynamisme économique intéressant, la Corse est une région très recommandée pour se lancer avec un statut d’auto-entrepreneur. Le nombre de création d’entreprise par habitant en Corse est supérieur à la moyenne nationale selon une étude menée par l’Insee. La pérennité des entreprises créées en Corse est également supérieure avec un taux de survie de 75% sur les trois premières années, contre 71% en moyenne sur toute la France. Envie de vous lancer Corse en étant auto-entrepreneur ? Voici les différentes aides dont vous pourrez bénéficier.À l’instar de toutes les régions françaises, la Corse bénéficie d’aides fiscales mises en place pour les nouvelles entreprises. Cela implique évidemment la création d’entreprise en étant auto entrepreneur C’est le cas de l’exonération d’impôt sur les bénéfices qui concerne les nouvelles entreprises des secteurs commerciaux, industriels, artisanaux et libéraux en zone AFR (Aide à finalité régionale) Cette exonération est de 100% sur les 2 premières années suivant la création de l’entreprise, puis dégressive au-delà des 2 ans. En ZRR ou Zone de revitalisation rurale, l’exonération est de 100% sur les 5 premières années de création de l’entreprise. C’est valable sur les entreprises créées ou reprises avant 2021.Cette exonération d’impôt sur les bénéfices est valable dans toutes les régions de France. Cependant, la Corse bénéficie d’autres aides fiscales spécifiques, notamment l’abattement de 25% sur la taxe professionnelle, l’exonération de l’impôt sur les spectacles et l’exonération du droit de licence pour la vente et le transport d’alcool.En plus des dispositifs valables au niveau national, la Corse bénéficie d’aides régionales spécifiques pour encourager les créateurs d’entreprise. Ces dispositifs facilitent la création d’entreprise et participent à leur pérennité.Corse Entreprendre est l’un des plus importants dispositifs mis en place dans ce sens. Il prévoit plusieurs aides, notamment le chèque régional innovation destiné aux petites et moyennes entreprises investissant dans les recherches et le développement. Cette subvention peut atteindre 23.000€. Corse Entreprendre prévoit également des financements à destination des projets de promotion de la langue corse. Bien entendu, les demandes sont étudiées au cas par cas et l’accès à ces subventions se fait sous certaines conditions. Le contrat création croissance est une aide prévue par le dispositif Corse Entreprendre. C’est un financement de programme de création ou de développement d’activité sur 3 ans.Corse Transmission concerne la reprise des entreprises, dont jusqu’à plus de 30% disparaissent faute de repreneurs. Le dispositif propose des conseils et des subventions à destination des dirigeants souhaitant évaluer leur entreprise. Le dispositif participe également au recrutement en CDI de jeunes et de cadres qui souhaitent reprendre l’entreprise. Par ailleurs, Corse Transmission se donne également pour vocation de développer la formation professionnelle.Cette aide cible principalement les personnes physiques potentiellement intéressées par un projet de reprise transmission et les entreprises répondant aux critères imposés par les chambres du commerce et d’industrie et les chambres de métier et d’artisanat de Corse.Il y a 5 critères en tout :- Entreprise répondant à la définition communautaire des PME- Absence de situation de difficulté avérée- Entreprise œuvrant dans les activités commerciales, artisanales, industrielles et de service- Entreprise n’exerçant pas dans les secteurs exclus par la règlementation communautaire- Entreprise non affiliée à un réseau de franchise ou à une enseigne et exploitant une grande surfaceComme dans les autres régions de France, les aides proposées aux auto-entrepreneurs et aux entreprises en général sont très profitables en Corse. Mais avant de prendre une décision, il est peut-être plus recommandé d’en savoir plus sur l’état de l’auto-entreprise sur l’Île de beauté. Et bien, rassurez-vous, le statut de micro-entrepreneur est très prospère en Corse.Le nouveau régime d’auto-entrepreneur (de micro-entrepreneur) a vu le jour en 2009 et a permis à la Corse de voir un développement fulgurant des créations d’entreprise. 47% des entreprises créées relèvent alors de l’auto-entreprise et tous les secteurs d’activité sont concernés par ce dynamisme, plus particulièrement les domaines de l’artisanat et des services aux particuliers.En tout cas, en Corse, les tendances en termes de pérennité d’entreprises nouvellement créées sont plus positives de ce qui se passe sur le continent. Et les projets les plus modestes sont en général ceux qui s’en sortent le mieux.Vous avez certainement vos raisons personnelles d’avoir choisi la Corse pour vos activités en étant auto-entrepreneur. En tout cas, les aides présentées plus haut devront vous motiver encore plus. Et quel que soit le dispositif qui vous intéresse, il faut beaucoup s’informer pour pleinement en bénéficier. Et pour anticiper déjà le développement de vos activités sur l’île de beauté, vous pourrez aussi vous informer sur les dispositifs utiles pour lancer une start-up en Corse