Auto contre entre camping-car à Aleria : 2 enfants parmi les blessés et un homme en fuite

Un peu plus tard on apprenait que dans l'autre véhicule, un homme de 34 ans aurait été sous l'emprise de l'alcool et positif à la consommation de stupéfiants. Un autre homme qui se trouvait dans le même véhicule aurait pris la fuite.

Les services de secours signalent que plusieurs ambulances, des véhicules de secours routier et radio-médicalisés ont été mobilisés sur place où la gendarmerie a procédé aux premières constatations.

Vers 21 heures la circulation sur la route territoriale s'effectuait toujours sur une voie.