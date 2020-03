Au stade du Fango de Bastia : et le confinement ?

"De nombreuses personnes ont fait part sur les réseaux sociaux et au Forum de la station de radio de service public, d’intrusions et d’activités sportives collectives sur le stade du Fango (quartier de l’Annonciade, Bastia).





La Communauté d’Agglomération de Bastia rappelle qu’étant propriétaire de ce stade, elle a opéré sa fermeture dès que les mesures de confinement décidées par le gouvernement ont été connues. Une même mesure a d’ailleurs été appliquée concernant l’ensemble des infrastructures sportives communautaires.

Les intrusions sont rendues possibles par la configuration des lieux. En effet, le site est aisément accessible, en particulier à partir d’une servitude de passage. La CAB a alerté immédiatement les forces de police sur cette situation.





La CAB souhaite également sensibiliser tous les parents sur la nécessité de respecter et faire respecter les règles de confinement, ainsi que rappeler la responsabilité de tous ceux qui enfreignent les règles. Notre sécurité et notre santé sont l’affaire de tous.

LA CAB vient de nouveau saisir les autorités compétentes (Police Nationale, Mairie de Bastia) sur la situation de ce lieu."