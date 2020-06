Au plateau du Coscionu : reconquête pastorale et préservation de la biodiversirté

Au plateau du Cuscionu, la saison se prépare activement, bien qu’un peu plus tardivement qu’à l’accoutumée. Les cinq écogardes employés par la Communauté de communes de l’Alta Rocca (CCAR) sont à pied d’œuvre pour élever les cairns directionnels et mettre en place le dispositif de protection des pozzine. Dans quelques jours, les randonneurs et amateurs de pleine nature seront nombreux à profiter de cet espace naturel remarquable.

A l’initiative du classement Natura 2000, il y a plus de 10 ans, la CCAR anime et investit le plateau en étroite collaboration avec les services de l’Etat (DREAL et DDTM 2A).



Suivi du patrimoine naturel et protection des pozzine

Très connu pour ses pozzine, le Cuscionu abrite un patrimoine naturel exceptionnel avec pas moins de quatre espèces endémiques s’épanouissant uniquement sur le plateau (Aconit de Corse, Renoncule de Sylvie, Renoncule d’Elisa et Trisète de Conrad). La protection de l’ensemble des espèces patrimoniales du plateau est une priorité pour la CCAR. L’état de conservation de la flore, des insectes et des amphibiens est ainsi surveillé de près par ses écogardes, avec le soutien du Conservatoire Botanique National de Corse et de l’Office de l’Environnement de la Corse. De même, l’évolution de l’état des pozzines fait l’objet d’un suivi à l’aide d’une batterie d’indicateurs qui permettent de caractériser les impacts identifiés sur ces milieux et d’atténuer leurs effets.





Accompagnement du pastoralisme

Le Cuscionu, c’est aussi une histoire pastorale et agronome forte avec notamment une tradition de transhumance ancienne. Une vocation que l’intercommunalité a à cœur de perpétuer. Depuis près de 12 ans, elle accompagne les bergers transhumants : restauration et mise à disposition de quatre bergeries à des éleveurs ovins transhumants, soutien aux opérations d’ouverture du milieu et projet de plan de gestion pastoral.





Suivi et gestion de la fréquentation depuis 2014

Autant d’atouts qui font du plateau du Cuscionu l’un des sites remarquables les plus visités de Corse. Sa fréquentation a quasiment triplé en l’espace de quelques années avec pour corollaire, un impact environnemental avéré, en particulier sur les pozzines.

Pour limiter ces effets et préserver les richesses naturelles du plateau, la CCAR déploie des mesures fortes : études pour comprendre, quantifier, suivre et maîtriser l’évolution de la fréquentation depuis 2014 ; interdiction des véhicules à moteur (notamment 4x4 de loisirs) exceptée pour les ayants droits dont les éleveurs transhumants ; réflexion pour détourner les tracés d’itinéraires d’activités de pleine nature des pozzines. La Communauté de communes s’attache également à sensibiliser le public au quotidien et à l’occasion d’animations (Vendredis du Cuscionu).



Avec pour ambition proclamée de faire du Cuscionu un véritable laboratoire doublé d’un espace pédagogique permettant d’expérimenter le bon équilibre entre préservation du patrimoine naturel et pastoralisme.