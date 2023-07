"Au fond des choses" : Dans son nouveau livre, Marie-Ange Filippi explore la sexualité en Corse

Diplômée de philosophie, Marie-Ange Filippi a été chargée de communication puis chroniqueuse dans des émissions culturelles nous apprend sa maison d’édition Scudo Editions. Ce livre part d’une émission écrite et réalisée en 2021 pour FR3 Via Stella : « Au Fond des Choses ». L’émission y renferme de nombreux entretiens autour de la sexualité. Des personnalités de l’île y partagent leurs perceptions, leurs interrogations, confrontent leurs tabous et tout ceci décortiqué avec talent et sans aucun voyeurisme par la réalisatrice.



Philosophie, psychologie, droit, gastronomie, sport, religion, économie, politique, sociologie, littérature, art, science, musique, ce livre nous montre combien le sexe est un sujet transversal digne d'intérêt et pose des questions, sans avoir la prétention d'y répondre. « C'est un effeuillage modeste de la sexualité en compagnie de nombreux invités » souligne-t-elle. Dans la version livre, on y trouve encore plus de témoignages que dans la version audiovisuelle forcement limitée en durée.

CNI a rencontré Marie-Ange Filippi lors du récent Salon du livre de Bastia