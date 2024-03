"Au cinéma pour les droits humains" : Le festival d'Amnesty International s'invite en Corse

Du 1er au 31 Mars, le festival, orchestré depuis 11 ans par Amnesty International, déploie son tapis rouge en région Sud, dans le sud de l’Occitanie, dans le département de la Drôme et de l’Ardèche et pour la première fois la Cors À cette occasion, des films engagés sont présentés au grand public, mettant en lumière des problématiques actuelles. Parmi les longs métrages projetés, "Inchallah un fils" expose la condition des femmes dans certains pays, tandis que "Pierre feuille pistolet" dévoile le destin des réfugiés ukrainiens. "Levante" aborde les droits LGBT au Brésil, "Nos Silence" évoque les grossesses précoces en Côte d’Ivoire et "Si seulement je pouvais hiberner" explore le droit à l’éducation en Mongolie. "The Old Oak" et "La vie devant elle" offrent également des regards poignants sur la thématique des réfugiés et des migrants.En Corse c'est à Ajaccio que le festival va se dérouler pour la premier fois tout au long de ce mois. Du 2 au 17 mars, la galerie Archipel, située dans la Citadelle d’Ajaccio, ouvrira ses portes à une exposition spéciale de l'agence Magnum. Cette rétrospective de 60 ans de lutte d’Amnesty International à travers des clichés évocateurs promet une immersion captivante dans l'histoire des droits humains.Le 7 mars, le festival présente en avant-première ", un film poignant révélant la tragédie des femmes yézidies face aux horreurs perpétrées par l'État islamique. Cette projection marque le début d'un regard attentif sur la situation du peuple yézidi, souvent marginalisé.En l'honneur de la Journée Internationale desdeux projections seront suivies d’échanges animés avec l’association étudiante A Manu Viuletta, fervente défenseure des droits des femmes.Le 9 mars, le cinéma Laetitia accueillera une soirée engagée, avec trois films abordant la question LGBTI+ sous différentes perspectives. L’Arcu, association pour la défense des droits LGBTI+ en Corse, animera un débat enrichissant.Le 10 mars, le festival braquera les projecteurs sur l'Ukraine et la Palestine à travers trois projections . Des échanges avec des experts locaux permettront d'approfondir les enjeux de solidarité et de justice dans ces contextes.Tout au long du festival, une exposition de dessins de presse issus du livre "Fichez-nous la paix !" témoignera de la réalité des conflits à travers le monde. Un partenariat avec Amnesty International et la librairie la Marge permettra aux visiteurs d'explorer cette réalité.Le festival se déploiera également dans les médiathèques, proposant des projections pour les plus jeunes et des événements dédiés à l'égalité filles-garçons, en partenariat avec l'OCCE et les médiathèques locales.