Attentats en Corse : les inquiétudes des Fédérations du BTP insulaires

Plusieurs entreprises du bâtiment ont été la cible d’actes criminels ces derniers mois. Engins mécaniques incendiés, chantiers ciblées par des attentats à l'explosif. Une longue série d'événements qui ont poussé les Fédérations du BTP de Corse du Sud et de Haute Corse à réagir.



Dans un communiqué commun, diffusé il y a quelques jours, les fédérations rappellent "que les entreprises en charge de réaliser les travaux du Bâtiment et des Travaux Publics constituent la première branche employeuse de l’île : le secteur représente 16 % des entreprises et 14 % de l’emploi régional. Et que avec 83 % de ces emplois en CDI (contre 67 % dans l’ensemble des branches insulaires), le BTP offre des emplois plus stables que les autres branches insulaires."



Le secteur du BTP a en effet un poids particulièrement important dans l'île où il représente 11 % du PIB insulaire contre 8 % pour la moyenne nationale. "La branche est fortement créatrice d’emplois, notamment concernant ses métiers qualifiés, et elle offre de nombreuses opportunités d’évolution professionnelle. Plus de 3 000 salariés sont formés chaque année dans nos entreprises afin d’assurer leur montée en compétences." souligne le communiqué.



"Consternés face aux attaques qui visent injustement les outils de travail des entreprises" les responsables des deux fédérations du BTP de Corse alertent sur la mise en péril de la filière, "ainsi que sur la menace qui pèse les emplois de nombreux salariés."