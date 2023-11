Attaque terroriste à Borgo pour un… exercice grandeur nature

C'est exactement le but de la manœuvre. Après l'intervention des forces de l'ordre (CIP Borgo et BRI Bastia), les pompiers et le corps médical prennent le relais. Tout est coordonné, dirigé, chacun à sa place. Depuis le PC de sécurité de la Préfecture, tous les services sont en alerte : « Je sais qu'il va y avoir un exercice, mais je n'en connais pas la teneur avant d'arriver sur place. C'est le meilleur moyen de tester notre réactivité à tous » insiste Michel Prosic, Préfet de Haute-Corse. Avec son équipe, en fonction des informations qui lui parviennent, il enclenche les procédures en vigueur. Les moyens humains et logistiques nécessaires sont mis en œuvre.Vu la gravité de la situation, c'est également lui qui décide de déclencher le Plan Blanc dans tous les hôpitaux de la région, à la fois sur la partie accueil des victimes et sur la partie médico-psychologique. Michel Prosic précise : « On se met dans la situation d'une évacuation de 20, 30 ou 100 personnes. Au début de l'opération, nous ne disposons pas de toutes les informations. Il faut avoir une réponse opérationnelle. On ouvre, par exemple, une cellule psychologique pour accueillir les familles. On prévient aussi les médias. » Au fur et à mesure que la situation se précise et évolue, le centre opérationnel départemental de la préfecture s'adapte. « On commence à rassembler les éléments et à ajuster le dispositif » précise le Préfet. Sur place, si l'évacuation a déjà eu lieu, un peu plus tôt, à l'abri des caméras, les forces de l'ordre refont l'exercice. « À l'image de celui de réalisé l'an dernier à Calvi ( lire ici ), nous essayons de reproduire ce type d'exercice de gestion de crise. Rien ne vaut ces entrainements grandeur nature pour préparer et coordonner tous les services de l'État. » Tout en espérant qu'ils restent de simples exercices.