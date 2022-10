EN IMAGES - L'impressionnante simulation d'un crash d'avion à l’aéroport de Calvi

"Cet exercice qui nous permet de préparer une gestion de crise et une gestion de crise réussie c’est la réalisation de nombreux exercices dans l’année, de façon à ce que lorsqu’un événement se déclenche, on puisse faire face et surtout de ne pas improviser". explique le préfet Michel Prosic.



Un exercice grandeur nature qui a mobilisé 16 services départementaux différents et plus d’une centaine de personnes, les services de l’état, de la collectivité de Corse, des organismes publics et privés, Air-Corsica , l’ aéroport Sainte-Catherine .



Ainsi, durant deux heures, Sainte-Catherine est devenu la scène simulée d’un crash aérien où une vingtaine de victimes ont été répertoriées et secourues. "On décide d’avoir un scénario complet. Cela permet de tester 2 choses. Tester notre plan ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile) e t de teste r également le plan de prévention et de sécurité de l’aéroport. On vérifie tout ce qui concerne la gestion de l’ évènement . La c ommunication entr e les différents services, qui a été prévenu, comment déployer la noria, l’arrivée sur place des services et le départ des victimes dans les hôpitaux. Ou encore la question, faut-il déclencher le plan blanc dans les hôpitaux". détaille le préfet.