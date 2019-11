Athlétisme : Le retour des « longues distances » en compétition sur la piste de l'Arinella

« A la fin des années 90, la Fédération Française d’Athlétisme avait supprimé ces championnats » explique Pierre Bartoli. « En 1994 nous avions d’ailleurs eu en charge, à l’Arinella, l’organisation des championnats de France en présence du président de la FFA de l’époque et du grand Michel Jazy. Quelques années plus tard, la fédération supprimait cette compétition mais à l’AJB on a toujours poursuivi dans ces longues distances ».





Pierre Bartoli, responsable des activités à l’AJB, est donc fort heureux de renouer avec cette tradition. Malheureusement ce samedi fort pluvieux avait limité les engagements. Seuls deux clubs étaient représentés, l’AJB et le CO Lecci Trinité, soit une cinquantaine d’athlètes. Au programme de ce qui constituait la première compétition de la saison en athlétisme, parcourir le plus de distances possible en un temps donné : 60 mn pour les juniors, Espoirs, seniors et masters, 30 mn pour les minimes, cadets et cadettes, 20 minutes pour les benjamin(e)s, 15 mn pour les poussins, 6 minutes pour les piou -piou et 4 minutes pour les pré-piou-piou.





«Une autre compétition aura lieu dans quelques semaines et on espère que cette fois la météo sera favorable et qu’on aura ainsi plus de compétiteurs » commentait Pierre Bartoli.

On connaitra donc dans quelques semaines les représentants corses aux championnats de France de la spécialité le 11 avril à Placé en Bretagne.

« Cette compétition se voulait aussi un hommage à Joseph-Louis Franceschini, un de nos plus brillants athlètes, disparu voila quelques années et qui en 1974 avait représenté la Corse et l’AJB au championnat de France de Cross à Chantilly.»

CNI était présent...