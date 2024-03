Assurance, banque et finance : En toute transparence

Lorsque vous vous adressez à un professionnel en assurance, banque et finance, que vous êtes démarché pour souscrire à une assurance, que vous contractez un crédit, un service bancaire, les produits que vous allez souscrire engagent votre patrimoine !Il faut savoir à qui vous avez à affaire. Qui sont ces professionnels ? Comment savoir s’ils sont fiables ou s’ils ont le droit d’exercer ?Pour répondre à ces questions, le Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias*) et l’Institut national de la consommation (INC) vous proposent une série de vidéos intitulée : « En toute transparence ! La minute des Intermédiaires en assurance, banque et finance », présentée sous la forme dequestions/réponses, ainsi qu’un message de sensibilisation.* Plus d’infos sur le site : Orias.fr