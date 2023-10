Assises de la forêt à Vizzavona : Le "culletivu per a furesta corsa" critique le manque d'ambition de la CdC

Les Assises de la forêt et du bois, organisées par la collectivité de Corse, se tiendront les 12 et 13 octobre à Vizzavona. Pourtant, un acteur majeur de la filière forestière corse, le culletivu per a furesta corsa, a décidé de ne pas y participer, invoquant des avancées insuffisantes dans les propositions de la CdC. Le collectif avait pourtant joué un rôle actif dans les ateliers de préparation des assises, contribuant avec des propositions techniques détaillées et substantielles.



Cependant, à la veille de l'événement, il estime que les points retenus par la collectivité de Corse manquent d'ambition pour permettre une relance économique de la filière forestière et un renouveau pour la forêt corse. "Nous avons pleinement joué le jeu au sein des ateliers de préparation des assises, malgré une fréquence de travail chaotique étalée sur 2 ans et demi. U cullettivu a mis dans le pot commun des propositions techniques détaillées et denses, issues de la réflexion des acteurs. Or à la veille de ces assises, nous constatons que les points retenus par la Cdc sont trop peu ambitieux et innovants. Ils ne permettront aucunement, une relance économique de la filière et plus largement un renouveau pour la forêt corse." explique Dominique Santelli, porte-parole du collectif.



L'association regrette que malgré les efforts déployés pour placer la question forestière au cœur du débat public et élaborer un projet global pour la forêt corse, "les avancées suggérées par la collectivité sont insuffisantes. Des questions cruciales telles que la gestion par massif, la mutualisation des moyens, la valorisation de la ressource forestière, la prévention des incendies et l'adaptation de la forêt au changement climatique ne seront pas abordées de manière approfondie." explique le collectif qui déplore également l'absence de considération pour la forêt privée, représentant 350 000 hectares, ainsi que pour les forêts communales.





Défendre les intérêts de la forêt corse

"Bien que certains membres du collectif participeront aux assises en tant que professionnels ou dans le cadre de mandats électifs, le collectif per a furesta corsa se désengage officiellement du contenu de l'événement." précise Dominique Santelli. "Il est important de dire, que ce n’est pas le cullettivu qui boycottee ces assises mais la CdC qui s’éloigne des objectifs attendus, montrant ainsi un certain désintérêt pour une question qualifiée pourtant d’enjeu stratégique."



Le collectif per a furesta corsa considère que la forêt corse méritait mieux que cette opération de communication de Vizzavona et qu'une véritable prise en compte des problématiques forestières aurait été plus appropriée.

Malgré son absence aux assises, le collectif s'engage à poursuivre activement ses actions pour défendre les intérêts de la forêt corse.