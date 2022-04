Assemblée de Corse : Renforcer le fonds Paese, une bouffée d’oxygène pour les communes

Un mécanisme optimisé

La meilleure façon de parvenir à un mécanisme optimisé serait, pour elle « de permettre que sur une opération, le bénéficiaire, commune ou EPCI, puisse mobiliser jusqu’à 90%, afin que le besoin en autofinancement soit le plus faible possible ». Cette demande, « qui pourrait être mise en place rapidement », n’a pas été retenue pour raisons juridiques, mais aussi pour « maintenir la part d’autofinancement des communes à 20% ». L’élue, également vice-présidente de la ComCom Pasquale Paoli, soutient que toutes les collectivités n’ont pas les moyens d’assurer cette part. Afin d’offrir une réponse et une aide concrète aux territoires, elle propose que la Collectivité de Corse « accompagne les communes dans leur gestion en tenant compte des risques, des contraintes ou des situations d’urgence propres à chaque projet ». Et explique : « Vous déployez les services au sein des territoires à la rencontre des élus, mais il nous faudrait aller au-delà. Souscrivez-vous à l’idée de faire évoluer le règlement d’aides en ce sens, au bénéfice de nos collectivités locales ? D’autant plus que ces sommes non utilisées sont prévues et forcément inscrites ». Par ailleurs, une autre question, affirme-t-elle, s’impose « à l’heure où les communes peinent à mettre en place leurs documents d’urbanisme. Le bonus de 20% pour les communes dotées de PLU a-t-il été ou non mobilisé ? Et si oui, quel est le nombre de communes qui en a bénéficié ? ».



Un dispositif déjà renforcé

En réponse, le conseiller exécutif et président de l’Agence de l’urbanisme et de l’énergie (AUE), Julien Paolini, rappelle, d’abord, que ledit règlement des aides a permis « de renforcer considérablement » les dispositifs d’accompagnement aux communes et « de revoir à la hausse le niveau d’investissement » de la Collectivité de Corse, notamment à travers la dotation quinquennale ou la dotation école. « En 2020-2021, 42 millions € de crédits ont été engagés au nom de la dotation quinquennale. Les crédits ouverts pour la période 2020-2024 s’élèvent à près de 106 millions €, soit 18% d’augmentation par rapport à la période précédente ». L’amélioration de ces dispositifs a déjà consisté, indique-t-il, à déterminer des taux d’aides adaptés aux contraintes des communes définies dans le PADDUC. « Les taux les plus importants bénéficiant aux communes les plus contraintes, notamment les petites communes de l’intérieur avec des taux d’intervention à hauteur de 80% ». Aussi, estime-t-il, « nous ne partageons pas votre constat ! ». Il considère que « les communes de 1000 à 3000 habitants n’ont nullement été oubliées, bien au contraire ! Leur dotation quinquennale est comprise entre 270 000 € et 590 000 € en fonction des critères validés ensemble lors de l’adoption du règlement, auquel s’ajoute le fonds de solidarité territoriale qui permet de financer une opération structurante, hors dotation quinquennale et à hauteur de 420 000 € sur une dépense subventionnable de 700 000 € ». Un niveau d’intervention en faveur des territoires qu’il juge « considérable », boosté par « une amélioration des procédures en termes d’efficacité et de rapidité de traitement et de suivi des dossiers ».