Assemblée de Corse : Les Nationalistes et Pierre Ghionga en bonne voie d’union sur l’autonomie

Des positions tranchées

Le suspense du jour a surtout porté sur l’attitude du groupe U Soffiu Novu, que les rumeurs disent, très divisé sur l’autonomie. Les Nationalistes espéraient gagner certains élus progressistes, au-delà de Pierre Ghionga, mais au fil des heures, le risque de scission a semblé faire long feu à droite. Jean-Martin Mondoloni réaffirme des positions fermes et claires : « Notre texte est prêt depuis hier. Sans surprise ! J’ai annoncé hier que ce texte n’avait pas vocation à être amendé, ni vidé de sa substance. Il est temps de passer au vote ». Inutile donc, selon lui, de perdre du temps en discussion avec les Nationalistes : « On a constaté ensemble qu’il y avait une divergence d’approche de ce que l’on fait de l’autonomie. Partant de là, les Nationalistes ont d’abord des problèmes à résoudre entre eux avant de venir vers les autres. Donc, le problème ne vient pas de nous, mais des Nationalistes qui essayent en 24 heures de recoller des divergences qui courent depuis des semaines. Nous ne sommes pas dans le jeu de la négociation, nous n’avons rien à négocier. Notre ligne, qui est posée maintenant depuis 15 jours, est connue. Nous avons créé les conditions hier pour la formaliser, elle sera, ce soir, à l’examen des conseillers ». Le leader de droite botte en touche sur la sécession de Pierre Ghionga : « Laurent Marcangeli a fait la proposition à Pierre Ghionga d’être sur sa liste en connaissance de cause. Il savait quels étaient ses réflexes évolutionnistes. Pierre ne s’est pas fait débaucher, ce n’est pas une prise de guerre des Nationalistes. Il est fidèle à son histoire et à son regard politique personnel sur le sujet ».



Un pacte de non-agression

Le groupe de droite a lancé, pour l’instant, en vain, une négociation politique pour que les deux textes, qui seront présentés au vote, le sien et le texte nationaliste, bénéficie de ce que Jean-Martin Mondoloni appelle « un pacte de non-agression », à savoir que les deux textes ne pâtissent pas de vote contre, mais d’une abstention qui leur permettrait à tous deux d’être envoyés à Paris. « On pourrait s’entendre sur le fait qu’on ne vote pas contre la délibération du fait majoritaire et qu’ils ne votent pas contre le texte que nous déposons. C’est une voie de sortie qui est honorable pour chacun dans la mesure où l’on donne à la Corse et au gouvernement une double impression. La première, c’est qu’on est capable de proposer nos points de vue et qu’il n’y a pas d’exclusive. La seconde, c’est la reconnaissance du fait majoritaire, mais en montrant à la Corse l’esprit de responsabilité qui doit nous animer pendant ce genre de débat ». Pas question pour les Nationalistes de mettre les deux textes à égalité, ni de laisser le champ libre à Paris pour dévier sur un texte plus facile à mettre en œuvre pour le gouvernement ! Pour eux, une seule délibération doit être envoyée à Paris, celle adoptée, avec ou sans vote contre, par l’Assemblée de Corse. C’est le sentiment qui prévaut avant le retour en séance. N.M.