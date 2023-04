Assemblée de Corse : Le ton s’envenime entre Gilles Simeoni et la droite sur la condamnation de la violence

Un préalable

Pour lutter contre ce qu’elle nomme « un phénomène de société », la mairesse de Grosseto-Prugna appelle à « collectivement remettre la bienveillance au cœur de nos actions, la valeur travail au goût du jour, et non la jalousie ou la dénonciation. Élus et population vivent dans la crainte de cette violence, mais également la violence que constitue l’absence totale de justice. La Corse a besoin de projets qui rassemblent, d’une nouvelle vision, de sérénité. Quand on aime la Corse on ne la détruit pas, on la construit, on ne se satisfait pas de salir les Corses ! ». Elle interpelle le Président de l’Exécutif sur sa volonté de « demander des comptes au ministre de l’Intérieur sur l’insécurité grandissante en Corse » et de « mettre tout en œuvre pour permettre à la justice de résoudre les crimes de sangs, pour arrêter les assassins qui galopent depuis de nombreuses années, d’identifier les incendiaires qui détruisent le patrimoine de la Corse, les outils de travail d’une économie déjà fragile et les symboles de la démocratie ». La droite estime que les discussions de Beauvau, qui devraient reprendre mi-mai, « sont l’occasion pour l’Etat de rendre des comptes aux Corses. Cela doit passer avant même la réforme constitutionnelle, cela doit même être un préalable à la reprise des discussions ». Elle présente également une motion qui sera examinée en fin de session pour « condamner sans réserve » l’attentat ayant visé Simone Guerrini.



Une posture indigne

La réponse de Gilles Simeoni est cinglante : « Ce propos est inacceptable ! Il est faux ! Et vous savez qu’il est faux ! ». Et d’asséner : « Dans la vie, ce qui compte, ce sont les mots et les actes. Mes mots, depuis qu’ils sont prononcés dans l’espace public en qualité de militant, de responsable, d’élu et de président du Conseil exécutif, ont toujours été clairs et constants pour dire qu’il ne peut pas y avoir d’autres chemins pour ce pays et ce peuple que ceux de la paix et de la démocratie. J’ai décidé de ne pas employer de mots, comme celui de « condamner », qui ne contribuent pas à trouver des solutions. Ceux qui condamnent, ce sont les juges ! Les mots, que j’ai eu pour exprimer ma solidarité à Simone Guerrini, aux maires d’Afa et d’Appiettu, sont clairs. Ils valent toutes vos condamnations ! Feindre de ne pas les entendre, de ne pas les comprendre, comme vous le faites, de façon artificielle depuis quelques semaines, est une posture indigne ! ». Et d’accuser, à son tour, la droite d’instrumentaliser la violence : « Vous instrumentalisez des actes avec lesquels nous sommes tous en désaccord et qui nous inquiètent au plus haut point. Des logiques que nous refusons et que nous avons combattu, vous les instrumentalisez à des fins partisanes ». S’il respecte le choix politique de la droite de porter ses propres propositions, il récuse sa justification « dictée par le refus du mot « condamner ». C’est un prétexte et un mauvais prétexte ! ».