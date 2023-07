Assemblée de Corse : La délibération sur le statut d’autonomie adoptée par les groupes nationalistes et Pierre Ghionga

La victoire est politiquement incontestable, même s’il aura fallu 48 heures d’intenses tractations pour accoucher d’un texte commun. La délibération, adoptée mercredi en fin de soirée à l’Assemblée de Corse par l’ensemble des groupes nationalistes sur le futur statut de la Corse, marque un point gagnant dans le match à multiples faces et à coups tordus des relations avec Paris. Si d’aucuns au gouvernement ou leurs relais dans l’île tablaient sur une désunion du mouvement national pour torpiller le statut d’autonomie voulu par les Nationalistes, c’est plutôt raté ! Le mouvement national a su, comme il sait parfois le faire sous la pression des circonstances et des militants, mettre ses querelles mortifères sous le boisseau de la nécessité politique et se retrouver sur l’écriture d’une délibération dont ils partagent idéologiquement le fond et la forme. Une délibération co-écrite à plusieurs mains entre le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, le président du groupe PNC-Avanzemu, Jean-Christophe Angelini, et le président de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti, auxquelles sont venues s’ajouter les contributions de Josepha Giacometti et Pierre Ghionga. Le coup de gueule lors de la dernière session de Paul-Félix Benedetti et l’appel à l’unité nationale de son colistier, Jean-Baptiste Arena, ont porté leurs fruits : les Nationalistes ne pouvaient raisonnablement pas laisser passer le train de l’histoire, même si nul ne sait si ce train arrivera effectivement à bon port. Seul bémol : l’abstention au final de Josepha Giacometti-Piredda. L’élue de Corsica Libera, contributeur individuel, a participé à toutes les réunions, et, après un certain flottement, a fini par faire le choix de s’abstenir, malgré le fait que le texte intègre tous les fondamentaux du mouvement national.



Une délibération sans ligne rouge

La délibération nationaliste se décline en trois temps et en 24 articles. D’abord, une demande solennelle d’un statut d’autonomie avec la définition dudit statut et de ses objectifs, à savoir un enjeu historique de reconnaissance du peuple corse, de la coofficialité de la langue corse et du lien entre le peuple corse et sa terre pour ouvrir la voie juridique à un statut de résident. Le texte liste aussi des enjeux économiques, social, démocratique, d’équilibre des pouvoirs internes. Ensuite, un cheminement constitutionnel proposé à l’Etat en trois volets : un accord politique avec un préambule, un document d’orientation et une clause de bonne fin, un Titre consacrant l’autonomie de la Corse dans la Constitution et une loi organique reprenant l’accord et les principes d’autonomie. Enfin, la mise en œuvre progressive et concertée du statut d’autonomie et la répartition des compétences avec l’autonomie fiscale et financière et un certain nombre de garanties. « Nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais les discussions ont eu lieu de façon démocratique et sereine. Tout a pu être dit », précise la présidente de l’Assemblée, Nanette Maupertuis. « Cette délibération vient de loin, de 48 heures de travail, de plus d’un an de processus, de notre histoire de plus de deux siècles. Ce rapport co-construit est le nôtre, mais déjà il ne nous appartient plus. Il appartient à tous ceux qui, depuis des décennies, se sont battus pour défendre ce peuple et ses droits », se réjouit le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. « L’autonomie permettra à l’Assemblée de Corse d’intervenir par voie législative et règlementaire ». La délibération liste des visas « qui rappellent comme autant de pierres blanches d’où on vient », des considérants qui remettent le statut dans le contexte politique français, des garanties. « Toutes les lignes rouges sont dépassées », affirme Gilles Simeoni. Le texte intègre la perspective d’un double référendum, un immédiat pour interroger les Corses et un à 15 ans pour l’interroger sur des perspectives d’évolution.