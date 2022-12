Assassinat de Georges Moretti à Sartène : Toussaint Mocchi relaxé en appel

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé ce lundi 12 décembre, la relaxe du chef d'entreprise proprianais qui était poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime dans le dossier relatif à l'assassinat de Georges Moretti, ancien militant nationaliste tué par balles à Sartène, le 14 avril 2014 alors qu'il circulait sur son 4X4 sur la route de Serraggia.



Avec cette décision la juridiction confirme le jugement de première instance rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 mars dernier à la suite duquel le parquet général avait fait appel.



"En confirmant la relaxe de Monsieur Toussaint Mocchi, la Justice a consacré, pour la seconde fois en moins d'un an, l'innocence d'un homme qui l'a toujours clamée haut, fort et sereinement. En le déclarant étranger à ce dossier, la Cour d'appel met définitivement Monsieur Mocchi hors de cause et rend une décision qui signe la victoire de la vérité et du Droit.", indique dans un communiqué son avocat, Me Emmanuel Molina.