Arts des jardins paysagers : le Meilleur Ouvrier de France est à Lucciana

À partir de là, Pascal doit réaliser en huit mois et sans assistance le jardin qu'il a imaginé en 450 heures de travail maximum. Pour être sûr de respecter les délais, il est tenu de remplir un journal de bord détaillé de son avancée et envoyer des photos de son travail tous les deux mois. "Il faut tout calculer pour finir dans les temps, ça demande de travailler le soir, le week-end et les jours fériés pour y arriver. J'ai même dû prendre deux semaines de vacances pour pouvoir m'en occuper à temps plein. Le pire, c'est la météo qui peut faire perdre du temps, parce qu'on ne peut rien faire dans le jardin quand il pleut. Et il pleut souvent en Corse", souligne Pascal. Heureusement, il a pu compter sur la Casa di l'Ortu, un de ses partenaires à Lucciana, pour avoir accès aux végétaux, aux roches et à un terrain de 250m2 pour réaliser son œuvre.



Deux fois au cours de la construction du jardin, le jury parisien s'est déplacé à Lucciana pour superviser l'avancée de sa composition. Lors de la dernière étape, Pascal Vachey envolé pour la capitale pour défendre le travail qu'il a mis huit mois à réaliser et justifier chacun de ces choix devant les professionnels du jury, "ils ont une vision professionnelle du jardin, relate le paysagiste. Ils cherchent à voir si l'ensemble est équilibré, s'il n'a pas de faute de composition ou de conception. Ce qu'ils veulent savoir avant tout, c'est s'ils ont affaire ou, non, à un passionné".



Quatre mois séparent la présentation finale du projet de la délibération. Une éternité pour Pascal, qui "n'a pensé qu'à ça tous les jours". Il a reçu la réponse positive au mois de janvier 2023 mais ne pouvait rien dire tant que ce n'était pas officiel. "Même si on a la confirmation, on n'est pas considéré comme MOF tant que l'on n’a pas reçu le diplôme et la médaille en Sorbonne", indique le nouveau lauréat.

Il lui aura donc fallu attendre le 20 juin 2023 pour, enfin, être considéré par ses pairs comme un Meilleur Ouvrier de France et arborer le fameux col tricolore. "Si j'avais dû passer cette épreuve à l'âge de 30 ans, je ne l'aurais pas réussie, parce que je n'étais pas assez flexible dans mon travail. Pour y arriver, peu importe l'expérience, il faut rester humble et souple comme un roseau", lance-t-il en guise de conseil.





Désormais le Lucciannais n'attend plus que la remise de son diplôme et la réception offerte à l'Elysée par le président de la République à l'automne prochain pour apprécier pleinement son titre de meilleur ouvrier de France.