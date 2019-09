Artistes, personnalités et sportifs mobilisés à L'Ile-Rousse contre les féminicides

Moment intense d'émotion, vendredi, sur le carré central du tournoi VIP de pétanque "Souvenir Henri-Salvador" à L'Ile-Rousse lorsque les speakers de service, Laurent Causse et Jean-Pierre Paoli, ont demandé un moment d'attention au public, le temps que tous les artistes, sportifs et personnalités se réunissent pour dénoncer les violences faites aux femmes.

L'initiative de cette mobilisation vient des "Amies de Julie Douib", cette mère de famille de 34 ans, secrétaire, créatrice de bijoux lâchement assassinée à son domicile de L'Ile-Rousse par son ex mari.

Un assassinat qui avait causé une très vive émotion, tant en Corse que sur le Continent.





Ce jour là, Julie était la 30e femme à ,perdre la vie, victime des violences conjugale.

Aujourd'hui, seulement 6 mois après ce drame, le nombre de féminicides a malheureusement atteint le chiffre vertigineux de... 101 !

Depuis ce drame de L'Ile-Rousse, les amies de Julie sont regroupées au sein d'un collectif et se mobilisent à chaque occasion pour dire Basta à ces violences conjugales.





La violence n'est pas un acte d'amour

" Le décès de Julie ne doit pas rester lettre morte et c'est pourquoi nous ses amies sommes mobilisées. Nous avons adressé une lettre ouverte à Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations" et nous lui avons fait des propositions. Il faut absolument que ces violences faites aux femmes cessent. Nous demandons à toutes les personnes se s'engager dans cette lutte qui est loin d'être gagnée. On ne peut pas compter uniquement sur les politiques. Certes il y a eu ce grenelle contre les violences faites aux femmes et des mesures ont été prises, mais c'est insuffisant. Il faut éduquer les personnes mais aussi les enfants, il faut que nous retrouvions nos valeurs. La violence n'est pas un acte d'amour" précise Kika Vicot, porte-parole du collectif.





"Non aux féminicides", "Il faut que ça cesse", "Tous concernés"

Spontanément, les artistes se sont regroupés et ont brandi des photos de Julie et des panneaux sur lesquels ont pouvait lire "non", "Basta", "Il faut que ça cesse" "Assez", "non aux feminicides", "Tous concernés", "Nul"....

Sylvie Vartan serrait contre son cœur le portrait de Julie, Jacques Dutronc n'a pas hésité à enfiler un tee-shirt blanc avec cette simple inscription "Julie"

Tous étaient là: Catherine Salvador, Thomas Dutronc, Jean-Pierre Pinelli, Francine Massiani, Pazul Marchioni, Fanfan Félix, Charles Orlanducci, Jean-Philippe Ricci, François Vincentelli, Philippe Suchaud, Henri Lacroix, Dylan Rocher, Petru Bracci, Eric Fraticelli, Véronique Devillele, Philippe Suchaud, Dino Rizzi......



Un grand merci était adressé à tous pour ce geste et cette mobilisation qui laisse à penser que tout n'est pas perdu et que ces initiatives des amies de Julie ne sont pas vaines.