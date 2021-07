Artissima : l’art sous toutes ses formes ce weekend à Ghisonaccia

Samedi 24 juillet

Mandeo : Mandoline, violon, guitare, basse et percussion (acoustique).

Duo Cumparte : Clarinette, violoncelle. Le propose un voyage à travers les chants et musiques de la tradition corse, la musique baroque, la musique contemporaine. La rencontre entre la voix de Jérôme Casalonga et le violoncelle de Paul Antoine de Rocca-Serra.

Elixir Musique : Violons et violoncelles (acoustique). Le Trio Elixir est une formation bastiaise qui sillonne les routes insulaires depuis une vingtaine d’années. Avec pour credo A Musica accantu (La Musique proche), Elixir a fait de la proximité sa marque de fabrique : créer un lien complice avec le public pour permettre à chacun de trouver son intimité avec les œuvres interprétées, abolir les barrières imaginaires existant entre les styles musicaux, les auditeurs et les artistes, les musiques traditionnelles et populaires et la musique savante.

Denys and The Roses : Guitare, chanteuse, batterie + basse rock. Denys & the Roses, de son vrai nom Rosa-Maria Denise Rocca-Serra, est une artiste touche à tout et autodidacte : visual artist, chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Après avoir joué en solo, elle décide, en 2020, de s’entourer de François Crépu (bassiste), Nicolas Bitz (guitariste) et Joan Ospital (batteur). La formation bouscule les frontières et ose les mélanges des genres entre le rock psyché, le disco garage, le punk ou encore la pop baroque. Leurs chansons sont à la fois mélancoliques, poétiques, une ode à la liberté.

Nini Set : Quintet retro, swing rythmique, clavier, clarinette, guitare, basse, voix. Années 30. Les artistes du Nini Set revisitent le répertoire de l’Entre-deux Guerres avec un goût prononcé du détail, au niveau musical, dans le choix des costumes et de la mise en scène. On y découvre ou redécouvre des standards de Jazz, des personnages comme Mistinguett, Joséphine Baker ou Tino Rossi.

Dimanche 25 juillet

Artissima est l’évènement phare de l'été à Ghisonaccia voué à l’art sous toutes ses formes : peinture, sculpture, photographie, musique, danse, street-Art, création littéraire …une sélection pointue de la création artistique insulaire. Deux jours pour mettre à l’honneur la créativité insulaire et offrir à tous la culture en accès libre. Pas moins d’une cinquantaine de créateurs seront présents dans un parcours d’œuvres plastiques, une galerie d’art à ciel ouvert. La musique sera omniprésente sur le parcours avec en clôture de manifestation, la part belle aux talents corses émergents.Des Rencontres littéraires complèteront ce programme déjà étoffé et des ateliers seront organisés pour les artistes enherbe de 7 à …77 ans.Pour cette 6édition, dont le parrain est Francis Vincensini, professeur d’arts plastiques (études artistiques à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris), les organisateurs offrent de très beaux rendez-vous.De 17h à minuit : Stretta di A Cisterna à Ghisonaccia.- Parcours artistique en musique d’œuvres de peintres, sculpteurs, photographes, street-artistes…- Rencontres littéraires d’auteurs insulaires autour du thème «La Femme» avec rencontres/dédicaces, lecture, conférence- Ateliers - Découverte des ArtsMusique avec :Pia Strega, Jean-Pierre Castellani, Dominique Pietri, Letizia Cosimi, Marie-Thé Mentasti… Plasticiens : Robert Forns, Antò Tomasini, Françoise Collet, Sandrine Mondary, Patrice Bonnel, Yannick Doublet…17h30 : « Les bonnes femmes partent comme des nomades. » Rencontres /dédicaces/lecture avec Michèle Simoni (Pia Strega).18h00 : « 21 Femmes qui font la Corse. » . « Era Ora » : Rencontres / Dédicaces et Table ronde avec Jean –Pierre Castellani et Dominique Pietri.19h00 : « La fileuse », « la porteuse d’eau » : Lecture de poésies avec Letizia Cosimi.19h30 : L’émancipation des femmes à travers la Lecture & l’Art :Conférence avec Marie-Thé Mentasti.20H Place de l’Hôtel de Ville à Ghisonaccia- Concert avec Cuscenza et Fanou Torracinta.Cuscenza : Corse traditionnel et moderne. Quatorze personnes composent ce groupe de musique créé par des étudiants à Corte en octobre 2015, étudiants ayant une passion commune pour la Corse : sa culture, sa langue, sa terre, le chant.Fanou Torracinta : Jazz manouche. Originaire de Corse, Fanou Torracinta est un guitariste de jazz âgé de 26 ans. Dès son plus jeune âge, il se confronte aux meilleurs musiciens du style, souvent de passage en Corse pour jouer dans les festivals d’été. Il s’imprègne de leurs jeux avec ferveur, découvre les sonorités manouches de la musique de Django Reinhardt. Il rêve de les imiter. En 2012 Fanou est en tournée avec Tchavolo Smchitt, véritable légende du style manouche. Cette rencontre sera déterminante pour lui. Il le reverra et jouera avec lui à chacune de ses participations aux festivals insulairesINFOS PRATIQUESMédiathèque de Ghisonaccia Tél. 04 95 56 25 27 Site https://www.artissima-ghisonaccia.corsica + instagram et Facebook