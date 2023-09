Arte in Machja #2 : Du 8 au 10 septembre, l'art prend ses quartiers à Venaco

Programmation du 8 septembre



18h – L ’ art et la maniè re Lecture chantée par Barbara Carlotti accompagnée à la guitare d ’ Ingrid Samitier.



21h – Ma vache et moi (Go west) de Buster Keaton Ciné concert avec Marc Sauveur Costa et Pasqua Pancrazi. Le ciné - concert, ou l’art et la manière de mêler musique et arts visuels.



Programmation du 9 septembre



17h – Van Gogh le suicidé de la société d ’ Antonin Artaud Lecture de Pascal Tagnati



20h30 – Pasqua Pancrazi sous les étoiles Concert de remise à l ’ issue de la résidence d ’ écriture musicale.

En amont du festival, Ca sell ’ arte invite un artiste pour une résidence de recherche et de création, dont le rendu sera fait pendant le festival. Cette année, la Fabbrica se accueille le compositeur bastiais Pasqua Pancrazi pendant quatre jours de résidence d ’ écriture musicale. Un temps de création pour s ’ imprégner du lieu, dans la nature environnante du Centre Corse, afin de proposer au public du festival un concert inédit.



Programmation du 10 septembre



15h – Sale tête ce gamin, histoire d ’ un punk corse Un documentaire de Serge



17h sieste music ale et végétale avec Cencio Guitare/voix/plantes





Atelier de Laura Gonçalves 10h à 16h : atelier de création sonore animé par Laura Gonçalves Santoni Imaginer un souvenir collectif autour de la rivière où chaque participant crée l ’ identité sonore de personnages fictifs. À partir des sensations corporelles éprouvées, ils composent les bruits d ’ éléments naturels environnants, aussi imperceptibles soient - ils, grâce à du matériel perfectionné d ’ enregistrement sonore, comme des traces et des indices. Le but de l ’ atelier est d ’éveiller tous les sens, en rattachant une activi té artistique dans la nature avec une narration autour d ’ une histoire sur le thème de l ’ inconscient collectif. Cet atelier permet avant tout d ’ offrir un espace d ’ échange et une démarche exploratoire où le son est appréhendé comme de la matière de création. Informations et inscription alice@casellarte.org