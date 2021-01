Arte è gioa, de l'art et de la joie

- A la base Arte Gioia était une entreprise d’arthérapie. Donc la signification de son nom : l’art et la joie, qui sont tout deux des leviers thérapeutiques. L’arthérapie en tant que discipline médicale va un peu plus loin dans ce quelle apporte aux patients, elle permet de maintenir des capacités cognitives, c’est la capacité gestuelle qui permet une continuité cognitive. Elle a un rôle important pour le patient. Je l’axe sur le domaine médical de part ma pratique car je travaille au sein de maisons médicales et de réseaux de santé.- J’ai fait des études de sociologie, de psychologie et d’arthérapie. D’autre part, j’ai une pratique artistique autodictate depuis l’adolescence (peinture, sculpture, street art, et musique avec la pratique de plusieurs instruments) ce qui m’a permis d’explorer plusieurs points de vue et donc de mettre de la créativité dans ma manière de prendre en soin les patients car je vais les emmener sur divers supports.- Alors justement, je m’inspire essentiellement de mes voyages, de la nature et de tout ce qui a un rapport avec l’émotion et les sensations, j’adore ces champs là qui me permettent de m’exprimer. Je m’inspire beaucoup d’artistes comme Picasso, Gaudi, Seth mais aussi JR et Os Gemmeos (street art). Ces artistes là sont des gens qui travaillent avec de la couleur qui est le vecteur de la performance artistique pour être créatif. Ils inventent toujours de nouveaux concepts, une nouvelle manière de faire, un nouveau point de vue (artistique).Je m’inspire beaucoup de mes voyages, l’Espagne avec l’Amérique-du-Sud et les aborigènes, mais aussi l’Asie qui m’a bercée d’influence.- Il change selon les modèles, mais d’abord j’imagine le dessin qui est réalisé très précisément avec les traits qui viennent donner le ton de l’émotion ou de la sensation recherchée et ensuite je viens y poser la couleur. Avec la céramique, j’utilise différentes textures, matières, pour venir sublimer le dessin.- J’ai un panel très varié. Des jeunes aux personnes âgées, hommes ou femmes.. Je pense que ça fonctionne au coup de coeur, je pensais que ça plairait plus aux femmes et notamment un public plus jeune mais en fait pas du tout. Un public très hétérogène, toute classe d’âge , toute catégorie sociale. Les personnes cherchent un symbole avec lequel elles ont un coup de cœur.- Je suis dans certains points de vente actuellement, la boutique Majorelle, Isulab concepstore, la baraque concepstore à Nice, Gloria et aussi la Galerie Noir et Blanc à Bastia.- Oui un projet tout récent en collaboration avec 720° qui est un artisan bois créatif écolo qui recycle des skates obsolètes, je compte faire évoluer ces pièces vers un circuit de galerie. Ces planches de Skateboard font un clin d’œil à ma pratique et à la culture street art ainsi elles me permettent de poser un support haut de gamme avec des finitions de qualité pour être mises en galerie.- Oui, sur la demande d’une influenceuse bastiaise, j’ai créé un modèle qui a beaucoup plu, « L’œil de Cara » et qui a été exceptionnellement réalisé en cinquante exemplaires numérotés, il en reste encore quelques uns de disponibles, on peut d’ailleurs retrouver cette collection en différentes tailles, elles sont visibles à l’Hotel Bastia qui a souhaité décorer son hall d’entrée avec cet oeil, nous pouvons également le retrouver sur la table insolite de Marine Escoffier et sur le compte instagram @oceane.baldocchi (à l’origine de la commande de cet œil). Je peux réaliser des commandes personnalisées pour les hôtels ou même pour décorer des intérieurs de particuliers, j’ai notamment été contactée par deux décoratrices d’intérieur : une bastiaise et une aixoise.- Par instagram @artegioia ou par le biais du site internet www.artegioia.fr ou par mail artegioia@orange.fr.