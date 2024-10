Arte Mare à Bastia : Trois expositions pour célébrer la créativité méditerranéenne

Le Festival Arte Mare, dédié au film et aux cultures méditerranéennes, offre pour cette édition 2024 un programme riche en découvertes artistiques. Au cœur de cet événement, trois expositions se déploient dans des lieux emblématiques de Bastia, chacune enrichissant la thématique de cette année : « Quoi de neuf docteur ? ».



La galerie Noir & Blanc, située place du marché, accueille l’exposition temporaire « Exposition singulière », visible jusqu’au 8 octobre. Cette initiative vise à promouvoir et valoriser les talents des personnes accompagnées dans des ateliers artistiques au sein de leurs établissements. Les œuvres des artistes du Foyer « A Sulana » et de la Résidence « Carlina » sont mises en avant dans un espace qui favorise la rencontre entre art et santé dans une démarche inclusive et créative.



Au centre culturel L’Alb’Oru, l’artiste Zelda Colonna, résidente de Corte, présente ses œuvres en lien avec les thématiques de la santé et de la médecine. Forte d’un doctorat en arts plastiques, esthétique et sciences, obtenu en 2014 sur le thème « La chirurgie comme métaphore », elle explore les relations entre chirurgie, pathologie et arts plastiques. Pour cette 42e édition d’Arte Mare, son exposition offre une sélection de recherches plastiques et d’expérimentations centrées sur le corps comme objet de médecine contemporaine.



Enfin, la bibliothèque Tommaso Prelà met en lumière la médecine du 19e siècle à travers une exposition des planches anatomiques restaurées du docteur Antomarchi, médecin personnel de Napoléon. En parallèle, un catalogue permet de valoriser les fonds de cette bibliothèque, qui a un lien historique fort avec le thème du festival. En effet, Tommaso Prelà, l’archiatre pontifical, a légué l’intégralité de sa bibliothèque à la ville de Bastia, soulignant ainsi l’importance des échanges entre médecine et culture.