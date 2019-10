Arte Mare : « Le miracle du Saint Inconnu » en compétition ce mercredi

Parmi les films projetés ce mercredi il y a le premier long-métrage du jeune réalisateur marocain Alaa Eddine Aljem : « Le miracle du Saint inconnu ».



Une comédie burlesque qui traite pourtant un sujet délicat dans son pays : le poids de la croyance et non de la religion. Au beau milieu du désert, Amine (Younes Bouab) court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : récupérer son argent.





CNI a rencontré Younes Bouab, l’acteur principal du film