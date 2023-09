Arte Mare 2023 : U Festivale di u Filmu e di l’Arte Mediterranei "trace sa route"

Lors de la présentation de cet événement au cinéma Le Régent à Bastia le mercredi 13 septembre, la présidente de l'association Arte Mare, et Mélanie Manigand, directrice du festival, ont eu une pensée émue pour le Maroc, durement touché par un séisme d'une incroyable intensité. « Nos pensées vont vers le Maroc dont nous avons eu de nombreux invités dans nos éditions passées » a dit Michèle Corrotti en soulignant l'importance des liens entre le festival et le Maroc, pays qui a été représenté à de nombreuses reprises lors des éditions précédentes. C'est dans ce contexte que le thème de l'édition 2023 a été dévoilé : "Arte Mare trace la route". « Au moment de préparer cette nouvelle édition nous ne devions pas disposer du théâtre de Bastia dont la reconstruction devait démarrer en octobre 2023. La mairie nous fait un beau cadeau en retardant les travaux de quelques semaines. Ainsi nous avions prévu pour remplacer ce lieu, d’autres comme l’Alb’Oru, le cinéma de Furiani et le Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia. D’où l’idée de tracer la route » Cette diversification des lieux a inspiré le concept de "tracer la route," symbolisé par la tête de dromadaire qui orne l'affiche du festival.​En fil d’ariane de sa 41e édition, Arte Mare mettra en avant les road movies avec une sélection de 60 films, soigneusement programmés par Arnaud de Gardebosc, Christophe Bourseiller et Michèle Corrotti. Le festival comprendra également trois compétitions : longs métrages, films corses et courts-métrages d'écoles méditerranéennes de cinéma, ainsi qu'un panorama, une thématique, de nombreuses avant-premières, dont "Io capitano" de Matteo Garrone, des films rares issus de la Grèce, d'Israël, de Turquie, et la présence d'invités de renom. Cette édition promet une véritable exploration du cinéma universel de la Méditerranée, avec au moins six séances par jour, de 9h à 21h, et la remise d'une dizaine de prix.Parmi les personnalités mises à l'honneur, on trouve l'acteur-réalisateur-producteur Tony Gatlif, ainsi que Jean-Pierre Daroussin, Stéphane Demoustier, Karim Leklou, Laetitia Colombani, Jean-Pierre Ameris, et bien d'autres. Le festival réserve également des hommages spéciaux, notamment au comédien Christian Ruspini lors de l'ouverture le 29 septembre à l'Alb'Oru, ainsi qu'un focus sur Jean-Paul Belmondo, présenté par Laurent Delmas, qui projettera deux de ses films, "L'homme de Rio" et "Les tribulations d'un chinois en Chine." En parallèle, un hommage sera rendu au théâtre de Bastia à travers la mise en place d'un "vidéomaton," permettant au public d'enregistrer son meilleur souvenir du théâtre, avec ces vidéos projetées tout au long du festival, servant à la réalisation d'un documentaire sur ce lieu emblématique de la ville.Arte Mare ne se limite pas au cinéma, avec des rencontres littéraires, musicales et artistiques prévues. Le Prix Ulysse de littérature sera décerné à Miquel de Palol pour l'ensemble de son œuvre et au jeune italien Bernardo Zannono pour son premier ouvrage, "Mes désirs futiles." De nombreux autres auteurs seront également à l'honneur, tels qu'Avril Benard, Perrine Tripier, Benjamin Franceschetti, Henri Guyonnet, Laetitia Colombani, Alexandre Arcady, Marie Susini, Philippe Gloaguen, Michel Maffesoli, Christophe Bourseiller, Laurent Delmas, Murielle Magellan, et bien d'autres. « On a croisé le travail d’artistes corses de tous les horizons avec le travail d’artistes du bassin méditerranéen et de Catalogne » indique Michèle Corrotti. « Il y aura un échange avec des poètes de Catalogne qui viendront durant 2 jours en Corse et des insulaires qui se rendront en Catalogne. Un recueil des œuvres sera édité, traduit en corse et en catalan »La musique sera également au rendez-vous, avec un spectacle inédit de Patrizia Poli et Pascal Arroyo en ouverture, ainsi que des soirées jazz. En partenariat avec la Galerie Noir et Blanc, une quarantaine d'artistes exposeront leurs œuvres dans divers lieux, et Michèle Villa, fine gourmande, a élaboré des menus gastronomiques du terroir, des menus à quatre mains confectionnés par des chefs et des sommeliers locaux.

La 41ème édition d’Arte Mare à retrouver dans le détail ici .