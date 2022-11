Art Urbain à Bastia : une fresque inaugurée rue chanoine Letteron

Le projet remonte à 2019 ! Le 30 septembre de cette année-là, la ville de Bastia à travers la Direction du Renouvellement Urbain et de la Cohésion Sociale a lancé un appel à projet intitulé « Art Urbain à Bastia » dont l’objectif est la production, la diffusion d’œuvres ou de projets visibles dans l’espace public des quartiers prioritaires de la ville et accessibles gratuitement pour leurs habitants.

Un appel à projet qui s’inscrit dans un ensemble d’actions en faveur de la culture comme vecteur social. « La présence artistique dans ces quartiers valorise ainsi la diversité des cultures et des pratiques » souligne Emmanuelle De Gentili, déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers, en charge des affaires européennes et internationales.





En 2020, l’agence Acmée a été désignée lauréate parmi 13 candidatures. Ses 3 créateurs Anaïs Monnet, François Dagregorio et Carole Agostini ont fait le choix de s’appuyer sur l’artiste bastiais Sébastien Dominici, un spécialiste des techniques mixtes, autant porté par une culture urbaine du tag et du graffiti inspirée de Basquiat que par son admiration pour la rigueur de De Vinci.

« La réalisation du projet a toutefois pris du retard en raison de la crise sanitaire » précise Emmanuelle. De Gentili. Durant tout ce temps l’agence Acmée et l’artiste ont mis en œuvre un travail historique et patrimonial qui est passé par la collecte de photos anciennes, l’appropriation de la richesse culturelle dont ces témoignent et par l’échange et la discussion avec les habitants d’hier et d’aujourd’hui. Pour restituer tous ces témoignages, Sébastien Dominici a fait appel à de nombreuses techniques picturale telles la mix-media photographie, le collage, des pochoirs stickers, projections de lumière, mix-media peinture acrylique, spray, plexiglas…





Avant l’œuvre inaugurée ce samedi 12 novembre, 3 projets ont été menés à terme : niches sur le chemin de l’ancienne Usine à pâtes au cœur de l’ilot Letteron, la pose de stickers représentants des regards d’habitants du « Bâtiment 33 » de la Cité des Monts à Montesoro et la décoration des façades emblématiques du Bon Pasteur dans le Centre ancien.

Fin octobre s’est donc achevée la 4ème œuvre : une fresque murale couvrant l’ensemble du pignon du 15 rue Chanoine Letteron (ex rue Droite). « Cette fresque reconstitue une photographie représentant une scène de la vie bastiaise avec des gens de toutes générations réunis au bas de la rue du Colle » indique E. De Gentili. « Il faut souligner que ce travail s’est déroulé en harmonie avec les copropriétaires, en les associant tout au long de sa réalisation ».

Ces 4 projets terminés, d’autres pourraient voir le jour pour donner de nouvelles couleurs à des lieux peu mis en valeur ou délaissés.