Arménie : la mobilisation se poursuit en Corse

Pour le Comité l’accord de cessez-le-feu général « fige les positions militaires des uns et des autres sur le terrain, et il faut bien se rendre à l'évidence réduit le territoire de l'Artsakh à minima, avec vraisemblablement la perte de Chouchi ». Un accord qui, précise le Comité, « laisse encore sous le contrôle des forces autonomes de l'Artsakh, sa capitale Stepanakert, qui sans celui-ci, allait tomber dans le joug Azeri ». L’accord prévoit un corridor sécurisé par les militaires russes qui permettra de relier la petite Artsakh à l'Arménie, la contrepartie étant le couloir du Nakhichevan. «Cet accord n'est certes pas une victoire pour l'Arménie ni pour l'Artsakh, mais ce n'est pas non plus une défaite » indique le Comité. «En tous cas, ce n'est certainement pas une capitulation totale car il permet d'éviter le pire, pire qui était en train de se profiler à l'horizon. Durant les jours, les mois et peut-être les années qui viennent, il faudra continuer la lutte pour faire-valoir la justesse de la cause arménienne et le droit du peuple d'Artsakh à l'autodétermination… Tous les pays doivent reconnaître la république d'Artsakh avec comme capitale Stepanakert. La force d'intervention russe figeant les frontières dites légitimes sur le plan du droit international. Nous revendiquerons Chouchi, qui est, et restera à jamais capitale historique de l'Artsakh, berceau historique de la chrétienté ».Le comité qui avait initié voilà plus d’un mois une opération de soutien via la collecte de médicaments et de vêtements, organise une soirée spéciale ce samedi 14 novembre à partir de 19h30 sur son FB*. Il invite le public à y participer activement, en y apportant son soutien et ses contributions écrites ou orales. A ce jour le comité a déjà recueilli plusieurs centaines de kg de médicaments, vestes, couvertures, matériel de puériculture, denrées alimentaires. « Avec 90 000 réfugiés arméniens ne relâchons pas notre effort collectif. Parce qu'aujourd'hui plus que jamais nous devons soutenir les arméniens de l'Artsakh, le Comité de Jumelage Corse-Arménie maintien son convoi humanitaire Bastia Stepanakert avec un départ prochain. Une nouvelle liste des besoins adaptés à la situation nouvelle sera communiquée en fin de semaine. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'être aux côtés des arméniens de l'Artsakh pour reconstruire et bâtir la république indépendante d'Artsakh » conclut le Comité.