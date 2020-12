Aregno travaille à l'élaboration de son PLU

C'est dans les règles sanitaires les plus strictes que le maire d'Aregno a présidé, mardi, une réunion, salle polyvalente du nouveau groupe scolaire.

Cette réunion répondait à l'appel à candidature il y a quelques mois émanant des services de l'État afin de bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration de son PLU.







« Tous les maires de Corse ont reçu une correspondance du préfet nous disant qu'un appel à candidature serait lancé courant juillet 2020 pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes désireuses soit d'élaborer un PLU, soit de réviser leur document d'urbanisme.

Bien évidemment nous sommes très intéressés par le PLU et très rapidement, pour la commune, j'ai fait acte de candidature.



A notre grande satisfaction, début novembre, j'ai reçu un courrier du Préfet m'annonçant que la commune d'Aregno était retenue dans ce projet. Je crois savoir que sur une centaine de demandes, 26 ont été retenues, dont, bien entendu, notre dossier. Cela signifie que l'État prendra à sa charge la maîtrise d'ouvrage globale, de la prescription à l'élaboration de ce PLU » précise David Calassa, premier magistrat d'Aregno. Et de poursuivre : « L'État nous ôte une sacrée épine du pied. Je remercie Monsieur le Préfet et ses services pour leur engagement et leur accompagnement tant financier que technique dans l'élaboration de notre PLU ».



La première réunion en collaboration avec Xavier Guilbert, urbaniste ( XG conseil) et Nicolas Breuillot , urbaniste paysagiste (Alpacité) , mandaté par les services de l'état, a donc eu lieu ce mardi 8 décembre sous la présidence de David Calassa maire d'Aregno et en présence des membres de la commission urbanisme de la commune.





Une méthodologie de travail



L'objet de cette première prise de contact était de définir la méthodologie de travail qui permettra de lancer l'appel d'offres au cours du 1 er trimestre 2021 et qui aboutira sur le recrutement d'un cabinet d'étude. Un premier diagnostic sera réalisé par les deux urbanistes afin d'affiner le projet global de la commune et ainsi préciser le cahier des charges qui permettra ce recrutement.

Première d'une longue série de réunion, celle-ci aura permis de dégrossir administrativement les procédures nécessaires et préalables à l'élaboration d 'un plan local d'urbanisme, et d'affiner le travail préalablement réalisé par la municipalité.

Cette assistance à maîtrise d'ouvrage suivra et guidera la municipalité jusqu'à la validation de son PLU.



La commune rurale d'Aregno, dont le centre – bourg culmine à un peu plus de 200 m d'altitude, compte environ 700 habitants pour une superficie de 9,3 km2.

En saison estivale celle-ci est multipliée par 7 ! Une densité qui s'explique par le nombre de résidences secondaires, hôtels et campings.

La commune d'Aregno a, aussi, cette particularité d'avoir une zone littorale avec plus d'un kilomètre de plage entre les communes d'Algajola et de Corbara.





Un territoire à vocation pastorale et touristique



On retiendra aussi pour Aregno ses deux hameaux de Praoli et Torre, sans oublier qu'Aregno c'est aussi une très forte activité pastorale avec une douzaine d'exploitants agricoles référencés dans la plaine, une forte activité de maraîchage avec de nombreuses plantations d'orangers et de citronniers, sans oublier les amandiers qui font l'objet d'un plan de relance .



« Les enjeux de ce PLU sont multiples. Il est important pour nous de pouvoir nous appuyer sur un document d'urbanisme le plus clair possible et qui ne soit pas sujet à des discordes..

Les maîtres mots sont : développer, préserver et trouver un juste équilibre entre cette façade maritime, notre plaine le village et nos hameaux. Incontestablement c'est à un grand dossier auquel l'on s'attaque aujourd'hui.



Je voudrais aussi rajouter que si ce PLU engage la commune pour une vingtaine d'années il n'est pas pour autant figé et qu'il est révisable » précise David Calassa avant d'avancer des dates.





A l'horizon 2023



« La réunion d'aujourd'hui est la première d'une longue série. Nous allons faire connaître nos besoins et définir les grands axes dans l'élaboration de ce Plan Local d'Urbanisme. Ce travail accompli va déboucher sur un appel d'offres d'ici la fin du mois de janvier, début février 2021 pour le choix du cabinet d'études. Ensuite nous suivrons les procédures habituelles en prenant bien soin d'aborder tous les problèmes, ce qui nous permettra d'anticiper quelques désagréments susceptibles de causer des retards.